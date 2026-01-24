Homem morto por agentes do ICE nos EUA tinha 37 anos, era enfermeiro e não tinha antecedentes criminais

247 - Um homem de 37 anos morreu após ser baleado por agentes federais do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) durante uma operação em Minneapolis, no estado de Minnesota, no sábado (24). Segundo familiares, ele tinha porte de arma, não tinha antecedentes criminais e trabalhava como enfermeiro em uma unidade de terapia intensiva (UTI).

A vítima foi identificada como Alex Pretti, que teria sido atingido por três disparos efetuados por um agente federal durante a ação.

O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos afirmou, em nota, que o homem estaria armado e teria resistido à tentativa dos agentes de desarmá-lo. No entanto, essa versão foi publicamente questionada pelo governador de Minnesota, Tim Walz, após a análise de gravações.

Em entrevista coletiva, Walz declarou que as imagens não confirmam o relato oficial apresentado pelas autoridades federais. “O que vejo com meus olhos e o que vocês verão com os seus torna isso muito difícil de acreditar”, afirmou o governador. Em seguida, reforçou sua crítica ao conteúdo dos vídeos analisados: “Vi os vídeos de vários ângulos e é repugnante”.