Imagens de satélite mostram navios de guerra americanos se aproximando da Venezuela

247 - Imagens de satélite da missão Copernicus Sentinel-2, da União Europeia, mostram navios da Marinha dos Estados Unidos se deslocando em direção à Venezuela. Especialistas em defesa analisaram as fotos tiradas em 30 de outubro e identificaram algumas das embarcações. As informações são da CNN Brasil.

Uma das embarcações seria o navio de guerra anfíbio USS Iwo Jima, navegando a cerca de 190 quilômetros da Ilha de La Orchila, na Venezuela. Outro navio, identificado como o destróier de mísseis guiados USS Gravely, estaria manobrando no leste do Mar do Caribe, aproximadamente 320 quilômetros ao norte do território continental venezuelano.

Na sexta-feira (31), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não considerava autorizar ataques dentro da Venezuela, após o jornal Wall Street Journal publicar informações de que Washington havia identificado possíveis alvos militares no país, incluindo instalações usadas para o contrabando de drogas. Desde setembro, ataques americanos contra supostos barcos de narcotráfico no Caribe e no Pacífico resultaram em dezenas de mortes, aumentando a tensão entre os dois países.

O Pentágono mobilizou um grande contingente de navios de guerra para as águas do Caribe, justificando a operação como parte do combate ao narcotráfico. Entre as embarcações enviadas está o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, além de navios de desembarque anfíbios como USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale e USS San Antonio, que transportam cerca de 4 mil fuzileiros navais.

Também estão presentes os destróieres USS Gravely e USS Jason Dunham, pertencentes à classe Arleigh Burke, lançada em 1991. Esses navios polivalentes são equipados com mísseis guiados, incluindo os avançados Tomahawk, capazes de atacar alvos em terra, e contam com tripulação padrão de 329 marinheiros. Os destróieres cumprem funções de combate naval, escolta de navios maiores, bombardeio terrestre e defesa aérea.

O USS Iwo Jima, por sua vez, é um navio de assalto anfíbio, com capacidade para transportar, desembarcar tropas e equipamentos diretamente em território inimigo, reforçando a capacidade operacional dos EUA na região.