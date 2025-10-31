“A verdade é que a Venezuela é inocente, e tudo o que está sendo feito é o roubo de petróleo", diz Maduro

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que as ações dos Estados Unidos contra seu país têm como objetivo “promover uma mudança de regime” e apropriar-se das vastas reservas de petróleo venezuelanas.

“A verdade é que a Venezuela é inocente, e tudo o que está sendo feito contra nosso país serve apenas para justificar uma guerra, uma mudança de regime e o roubo da nossa imensa riqueza petrolífera, que representa a maior reserva de petróleo e a quarta maior reserva de gás do mundo”, declarou Maduro durante entrevista coletiva em Caracas, denunciando as intenções do governo norte-americano.

“A Venezuela tem uma verdade poderosa, uma história e uma dignidade a defender. E com essa verdade e essa dignidade, nosso povo continuará vencendo pelo caminho da paz. A verdade da Venezuela seguirá abrindo caminhos hoje, amanhã e sempre”, enfatizou.

Mais cedo, o jornal Newsweek noticiou que o navio de assalto USS Iwo Jima e suas embarcações de apoio haviam sido localizados a cerca de 200 quilômetros da ilha venezuelana de La Orchila, o que os colocaria dentro do raio de alcance para possíveis operações militares.

O jornal Miami Herald, por sua vez, informou — com base em fontes familiarizadas com o assunto — que os Estados Unidos poderiam lançar ataques aéreos contra alvos na Venezuela nas próximas horas ou dias. No entanto, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, classificou a reportagem como falsa.

Nos meses de setembro e outubro, os Estados Unidos realizaram diversas operações militares para destruir embarcações que, segundo alegações, transportavam drogas na costa da Venezuela.

Em 19 de agosto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava disposto a usar “todos os elementos do poder americano” para combater o tráfico de drogas, incluindo uma possível operação militar na Venezuela. A declaração foi feita após relatos de que Washington estaria mobilizando mais de 4 mil fuzileiros navais e marinheiros para as águas da América Latina e do Caribe com o objetivo alegado de combater cartéis de drogas.