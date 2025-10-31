Maduro pede apoio militar à Rússia e China em meio à pressão dos EUA

247 - Em meio ao aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, busca reforçar suas alianças estratégicas com Rússia, China e Irã. Segundo documentos internos do governo norte-americano obtidos pelo The Washington Post, o líder venezuelano teria solicitado equipamentos de defesa, incluindo radares, reparos em aeronaves e até o fornecimento de mísseis.

De acordo com a reportagem publicada nesta sexta-feira (31) pelo The Washington Post, a correspondência diplomática indica que Caracas enviou pedidos formais a Moscou e Pequim, destacando a necessidade de fortalecer suas capacidades militares diante da intensificação da pressão dos Estados Unidos. A solicitação surge em um contexto de crescente tensão na região, com Washington mobilizando forças navais e aéreas próximas ao território venezuelano.

A reportagem menciona ainda que o governo venezuelano enfrenta dificuldades para manter operacionais parte de seus equipamentos militares, herdados de aquisições realizadas durante a presidência de Hugo Chávez, entre 2005 e 2012. Os documentos citam a necessidade urgente de substituição de peças e atualização tecnológica em aviões de combate Sukhoi, bem como a instalação de sistemas de radar para monitoramento aéreo e marítimo.

Fontes militares venezuelanas, sob anonimato, afirmaram que as negociações com Moscou e Pequim têm como objetivo garantir a "defesa legítima da soberania nacional" diante das ameaças de Washington. O governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, mantém sanções econômicas severas contra Caracas e tem acusado o país de abrigar atividades ilícitas e de representar uma ameaça à segurança regional.