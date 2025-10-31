TV 247 logo
      Casa Branca ameaça pela mídia invasão à Venezuela, mas Rubio nega planos

      As ameaças das fontes citadas dão conta de que uma ação poderia acontecer "nos próximos dias"

      Membros da Milícia Nacional Bolivariana se reúnem após responder ao apelo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para defender a soberania nacional em meio à ofensiva militar do governo Trump no Mar do Caribe - 05/09/2025 (Foto: REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

      247 - Fontes da Casa Branca disseram ao jornal The New York Post, alinhado ao trumpismo, que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "só existirá no passado".

      As ameaças dão conta de que uma ação poderia acontecer "nos próximos dias" e surgem em meio aos ataques ilegais dos EUA contra pescadores venezuelanos no Mar da Caribe, executados por supostamente pertencerem a grupos criminosos considerados "narcoterroristas".

      Mais cedo, o jornal Miami Herald havia publicado, citando fontes anônimas, que os EUA estariam prestes a atacar instalações militares dentro da Venezuela, com bombardeios aéreos que poderiam começar “em questão de dias ou até horas”.

      O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou posteriormente que a reportagem do Miami Herald é falsa.

      “Suas ‘fontes’, que afirmam ter ‘conhecimento da situação’, enganaram você e o levaram a escrever uma notícia falsa”, declarou Rubio na rede X.

