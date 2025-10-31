Casa Branca ameaça pela mídia invasão à Venezuela, mas Rubio nega planos

247 - Fontes da Casa Branca disseram ao jornal The New York Post, alinhado ao trumpismo, que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "só existirá no passado".

As ameaças dão conta de que uma ação poderia acontecer "nos próximos dias" e surgem em meio aos ataques ilegais dos EUA contra pescadores venezuelanos no Mar da Caribe, executados por supostamente pertencerem a grupos criminosos considerados "narcoterroristas".

Mais cedo, o jornal Miami Herald havia publicado, citando fontes anônimas, que os EUA estariam prestes a atacar instalações militares dentro da Venezuela, com bombardeios aéreos que poderiam começar “em questão de dias ou até horas”.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou posteriormente que a reportagem do Miami Herald é falsa.

“Suas ‘fontes’, que afirmam ter ‘conhecimento da situação’, enganaram você e o levaram a escrever uma notícia falsa”, declarou Rubio na rede X.