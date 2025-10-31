Polícia do Rio diz que apreendeu armas "do exército venezuelano" em chacina

247 - O delegado Vinicius Domingos, da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos do Rio de Janeiro disse, após a chacina policial de terça-feira (28), que armamentos de exércitos da Venezuela, Argentina e Peru, além do próprio Brasil, faziam parte do arsenal apreendido da facção criminosa Comando Vermelho, de acordo com informações divulgadas pelo portal G1.

Agentes de segurança citam insígnias e detalhes gravados em alguns dos armamentos. As armas serão periciadas, de acordo a Polícia Civil.