      Polícia do Rio diz que apreendeu armas "do exército venezuelano" em chacina

      Armamentos supostamente pertenceriam ao Comando Vermelho

      Rio de Janeiro (RJ) - Mesa com autoridades do estado do Rio de Janeiro durante coletiva de imprensa sobre a Operação Contenção na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, quando policiais assassinaram ao menos 121 pessoas (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

      247 - O delegado Vinicius Domingos, da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos do Rio de Janeiro disse, após a chacina policial de terça-feira (28), que armamentos de exércitos da Venezuela, Argentina e Peru, além do próprio Brasil, faziam parte do arsenal apreendido da facção criminosa Comando Vermelho, de acordo com informações divulgadas pelo portal G1. 

      Agentes de segurança citam insígnias e detalhes gravados em alguns dos armamentos. As armas serão periciadas, de acordo a Polícia Civil. 

