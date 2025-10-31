Após chacina no Rio, maioria dos brasileiros e moradores de favelas apoia a violência policial, diz pesquisa

247 - A maioria dos brasileiros (55%) e dos cariocas (62%) aprova a chacina policial no Rio de Janeiro, realizada na terça-feira (28), aponta levantamento do instituto Atlas Intel, divulgado nesta sexta-feira (31).

Um total de 2,5% dos respondentes optaram por 'Não sei', ao serem questionados nacionalmente. No Rio, esse número é de 3,6%.

Ainda segundo o levantamento, entre moradores de favelas, a aprovação da chacina, que matou ao menos 121 pessoas e teve como alvo declarado a facção criminosa Comando Vermelho, é consideravelmente maior do que a média nacional. A aprovação chega a 81% entre moradores de favelas a nível nacional e 88% nas favelas do Rio.

Além disso, a maioria dos brasileiros considera o nível de violência empregado pelas polícias "adequado" (53% dos brasileiros e 62% dos cariocas).