“Narcoterrorismo”: chefe da polícia do Rio usa retórica de Trump após chacina

247 - O secretário da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, Felipe Curi, disse nesta sexta-feira (31), em coletiva de imprensa, que a prisão de Edgar Alves de Andrade, o Doca, 55 anos, é uma questão de tempo, e fez acusações de narcoterrorismo, utilizando uma retórica semelhante à do Departamento de Guerra dos EUA.

O procurado é líder do Comando Vermelho, era um dos principais alvos da operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, onde 121 pessoas morreram, sendo a ação policial mais letal da história do estado.

O secretário classificou Doca como a “personificação do narcoterrorista”. “É um homem que tem 260 anotações criminais, mais de 100 mandados de prisão em aberto. Em operações recentes, teve de 15 a 20 novos mandados de prisão”, disse. "Nós não prendemos o Doca por um triz. A prisão dele é uma questão de tempo. A hora dele vai chegar, assim como chegou para outros”.

'Recompensa à la Fernandinho Beira-Mar'

No dia da megaoperação, o Disque Denúncia do Rio de Janeiro divulgou o cartaz de procurado de Doca, oferecendo recompensa de R$ 100 mil por informações que levem a polícia até ele. É a maior recompensa da história do Disque Denúncia, ao lado dos mesmos R$ 100 mil, sem considerar a inflação, oferecidos por informações que levassem a Fernandinho Beira-Mar, em 2000.

A Organização das Nações Unidas (ONU) e outras entidades fizeram críticas à maneira como aconteceu a operação policial contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que nasceu no estado na década de 70. Atualmente, o CV conta com forte poderio econômico e tem ramificações em mais de 20 estados brasileiros.