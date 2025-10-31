Castro recusa ida de Moraes ao palácio do governo do Rio

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), recusou a visita prevista do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao palácio oficial. De acordo com a jornalista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo, o governador alegou que conversaria com o ministro apenas no Centro Integrado de Comando e Contrle. O local integra as operações das forças de segurança do estado.

Mais cedo, Castro disse que receberia Moraes nesta segunda-feira (3) para uma audiência. O encontro foi determinado pelo próprio STF após a chacina policial que deixou ao menos 121 mortos em comunidades do Rio de Janeiro. A megaoperação teve como alvo declarado a facção criminosa Comando Vermelho.