      Castro recusa ida de Moraes ao palácio do governo do Rio

      Castro disse que receberia Moraes nesta segunda-feira

      Rio de Janeiro (RJ) - 24/10/2024 - O governador do Rio, Cláudio Castro, fala à imprensa após a morte de três pessoas baleadas na Avenida Brasil, próximo do Complexo de Israel, onde acontecia uma operação da Polícia Militar, na Zona Norte (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

      247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), recusou a visita prevista do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao palácio oficial. De acordo com a jornalista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo, o governador alegou que conversaria com o ministro apenas no Centro Integrado de Comando e Contrle. O local integra as operações das forças de segurança do estado. 

      Mais cedo, Castro disse que receberia Moraes nesta segunda-feira (3) para uma audiência. O encontro foi determinado pelo próprio STF após a chacina policial que deixou ao menos 121 mortos em comunidades do Rio de Janeiro. A megaoperação teve como alvo declarado a facção criminosa Comando Vermelho. 

