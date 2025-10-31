Forças armadas de Trinidad e Tobago entram em alerta máximo e crescem temores de ataque iminente à Venezuela

247 - As Forças Armadas de Trinidad e Tobago foram colocadas em estado de alerta máximo, e todos os militares e oficiais da Guarda Costeira receberam ordem para retornar às suas bases até a noite desta sexta-feira, informou o jornal Trinidad Express, citando um documento recebido pelo pessoal militar do país.

“Isto não é um exercício”, dizia o documento.

Segundo o Trinidad Express, altos oficiais das Forças Armadas realizaram uma reunião na manhã de sexta-feira, após a qual foi declarado o Nível de Alerta Um, o mais alto grau de prontidão operacional. Os soldados foram instruídos a retornar às bases até as 18h, no horário local (22h GMT), enquanto uma reunião geral foi marcada para as 22h30 GMT. Militares em férias ou em tratamento médico devem permanecer em suas residências oficiais e manter-se prontos para eventuais ordens, acrescentou o jornal.

Fontes militares de alto escalão afirmaram que a medida preventiva visa deixar as forças de defesa preparadas para responder a qualquer possível agitação regional ou nacional.

Mais cedo, o jornal Newsweek noticiou que o navio de assalto USS Iwo Jima e suas embarcações de apoio haviam sido localizados a cerca de 200 quilômetros da ilha venezuelana de La Orchila, o que os colocaria dentro do raio de alcance para possíveis operações militares.

O jornal Miami Herald, por sua vez, informou — com base em fontes familiarizadas com o assunto — que os Estados Unidos poderiam lançar ataques aéreos contra alvos na Venezuela nas próximas horas ou dias. No entanto, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, classificou a reportagem como falsa.

Nos meses de setembro e outubro, os Estados Unidos realizaram diversas operações militares para destruir embarcações que, segundo alegações, transportavam drogas na costa da Venezuela.

Em 19 de agosto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava disposto a usar “todos os elementos do poder americano” para combater o tráfico de drogas, incluindo uma possível operação militar na Venezuela. A declaração foi feita após relatos de que Washington estaria mobilizando mais de 4 mil fuzileiros navais e marinheiros para as águas da América Latina e do Caribe com o objetivo alegado de combater cartéis de drogas. (Com informações da Sputnik).