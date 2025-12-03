Inflação e desemprego sobem e acendem alerta na União Europeia

247 - A inflação e o desemprego voltaram a crescer na União Europeia, reforçando incertezas econômicas no bloco, informa a Sputnik.

Segundo a reportagem, os números mais recentes do Eurostat mostram que a inflação na zona do euro avançou para 2,2% em novembro, acima do mês anterior e afastando-se da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu.

O avanço inflacionário foi impulsionado por uma desaceleração menor nos preços da energia e por uma alta de 3,5% no setor de serviços. Já a inflação subjacente manteve-se em 2,4%, indicando pressão persistente mesmo sem considerar itens mais voláteis.

Paralelamente, o desemprego também registrou aumento: a taxa na zona do euro subiu para 6,4% em outubro, um acréscimo de 0,1 ponto percentual em relação a setembro. No conjunto da União Europeia, o índice permaneceu em 6%. Mais de 13 milhões de cidadãos estão atualmente sem trabalho, incluindo um contingente significativo de jovens, faixa etária que continua apresentando índices elevados de desocupação.