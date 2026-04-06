Irã acusa AIEA de omissão após ataque à usina de Bushehr

247 - O Irã intensificou as críticas à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) após o ataque à usina nuclear de Bushehr, ocorrido no domingo (5), classificando a reação do organismo internacional como insuficiente diante de bombardeios contra instalações civis. A ofensiva marca o quarto episódio desse tipo desde o início das operações militares conjuntas dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano, iniciadas em 28 de fevereiro.

De acordo com informações divulgadas pela Telesur, a Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI) denunciou a postura considerada passiva da AIEA, que se limitou a expressar “profunda preocupação” após o ataque. Para Teerã, esse tipo de resposta não condiz com a gravidade dos fatos, que o país classifica como crimes de guerra.

Em mensagem publicada na rede social X, autoridades iranianas afirmaram que minimizar a gravidade das agressões por meio de declarações tímidas tende a encorajar os responsáveis pelas ações militares. O governo também destacou que a AIEA tem responsabilidade ética na proteção de infraestruturas nucleares voltadas a fins pacíficos, consideradas estratégicas para a soberania energética nacional.

A usina de Bushehr, localizada no sul do país, tornou-se um dos principais alvos recentes da escalada militar. O ataque se soma a outros três incidentes registrados desde o fim de fevereiro, período em que o conflito regional se intensificou com sucessivas trocas de ofensivas.

Embora o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, tenha feito apelos à moderação, o Irã reafirma que seu programa nuclear possui caráter exclusivamente pacífico. O governo iraniano rejeita as acusações feitas por Washington e Tel Aviv, que, segundo Teerã, buscam justificar ações militares contínuas contra o país.

A escalada da guerra já provocou milhares de mortos e feridos, evidenciando um cenário de crescente tensão no Oriente Médio. Em resposta aos ataques, o Irã lançou mísseis e drones contra alvos associados aos interesses dos Estados Unidos e de Israel na região, classificando as ações como parte de sua defesa soberana.

Diante desse contexto, a denúncia iraniana reforça a pressão para que organismos internacionais adotem uma postura mais firme. Segundo o país, é urgente que haja condenação clara aos ataques que colocam em risco a segurança nuclear global e violam princípios do direito internacional humanitário.