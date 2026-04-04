Irã acusa Ocidente de hipocrisia após ataque contra usina nuclear

247 - O Irã acusou países ocidentais de adotar uma postura contraditória diante de ataques a instalações nucleares após um novo bombardeio atingir a usina de Bushehr, no sul do país. O governo iraniano também alertou para riscos ambientais no Golfo e criticou diretamente a atuação de Estados Unidos e Israel na ofensiva. Segundo a RT, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, utilizou a rede social X neste sábado (4) para questionar a reação internacional ao episódio.

Crítica à reação internacional

Na mensagem, o chanceler iraniano comparou a atual resposta ocidental com episódios anteriores envolvendo a usina nuclear de Zaporizhie, na Ucrânia. "Vocês se lembram da indignação ocidental diante das hostilidades perto da usina nuclear de Zaporozhie na Ucrânia?", escreveu Araghchi.

Ele também destacou que a usina de Bushehr foi alvo de ataques em quatro ocasiões e classificou a postura internacional como incoerente diante das ações militares conduzidas por Washington e Tel Aviv.

O ministro também alertou para os impactos ambientais de um eventual acidente nuclear. "A chuva radioativa acabará com a vida nas capitais do Conselho de Cooperação do Golfo, não em Teerã", afirmou. Segundo ele, ataques a instalações petroquímicas iranianas também possuem alvos estratégicos mais amplos.

Novo ataque à usina

De acordo com a mídia iraniana, a usina nuclear de Bushehr voltou a ser atingida na manhã deste sábado (4). Um projétil caiu próximo ao perímetro da instalação, causando a morte de um segurança.

Um edifício auxiliar foi danificado pela onda de choque e por estilhaços, mas avaliações preliminares indicam que as áreas principais da usina não foram afetadas. As operações seguem em funcionamento normal, apesar do ataque, que foi o quarto desde o início da ofensiva.

Escalada do conflito no Oriente Médio

A atual fase do conflito começou em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel iniciaram uma ofensiva conjunta contra o Irã com o objetivo declarado de “eliminar as ameaças” da República Islâmica.

Os bombardeios resultaram na morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, além de outras autoridades, como Ali Larijani, Gholamreza Soleimani e Esmaeil Khatib. Mojtaba Khamenei foi posteriormente indicado como sucessor.

Em resposta, Teerã lançou sucessivas ondas de mísseis balísticos e drones contra Israel e bases militares americanas no Oriente Médio. O país também realizou ataques contra instalações petrolíferas associadas aos Estados Unidos em diferentes países da região.

Outro desdobramento foi o bloqueio quase total do Estreito de Ormuz, rota estratégica responsável pelo transporte de cerca de 20% do petróleo e gás comercializados globalmente, ampliando a tensão geopolítica e os riscos para o mercado energético internacional.