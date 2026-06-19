Irã afirma controlar passagem pelo Estreito de Ormuz

247 - O Irã afirmou que mantém controle sobre a passagem pelo Estreito de Hormuz e que navios-tanque deverão coordenar previamente a travessia com autoridades iranianas, em meio à defesa de um novo regime marítimo para a rota estratégica, segundo informações da Al Jazeera.

De acordo com o correspondente Resul Serdar Atas, que reporta de Teerã, o Estreito de Ormuz é considerado pelo Irã seu principal instrumento de pressão e dissuasão. O governo iraniano sustenta que o ambiente estratégico na região foi alterado pela guerra e que não aceitará o retorno à situação anterior ao conflito.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, principal estrutura de segurança do país, divulgou um comunicado na noite anterior informando que não haverá cobrança de taxas no estreito pelos próximos 60 dias, conforme previsto em um memorando de entendimento.

Apesar disso, o órgão reforçou que qualquer navio-tanque interessado em cruzar o Estreito de Ormuz precisará se coordenar com o Irã, especialmente com a autoridade marítima responsável pela região, a Persian Gulf Strait Authority.

Essa administração será encarregada de conceder autorização para a passagem das embarcações, além de definir os horários e as faixas marítimas que poderão ser utilizadas pelos navios durante a travessia.

A posição de Teerã indica que o país não pretende abrir mão de sua influência sobre o Estreito de Hormuz. Mesmo sem cobrança imediata de taxas, o Irã afirma que continuará organizando o tráfego de embarcações na região, tanto durante o período de 60 dias quanto depois dele.