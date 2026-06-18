Paquistanês Shehbaz Sharif diz que acordo entre EUA e Irã abre caminho para paz e prosperidade regional

247 – O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou que o Memorando de Entendimento de Islamabad, assinado eletronicamente pelos presidentes dos Estados Unidos e do Irã, pode se tornar uma base duradoura para a paz, o respeito mútuo e a prosperidade compartilhada em toda a região.

A declaração foi feita por Sharif em publicação nas redes sociais, na qual ele anunciou ter endossado o acordo como mediador entre Washington e Teerã. Segundo o primeiro-ministro paquistanês, o documento foi assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

"Tenho a honra de anunciar que o histórico Memorando de Entendimento de Islamabad foi assinado eletronicamente hoje entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã", afirmou Sharif.

Segundo ele, a assinatura do memorando no mais alto nível dos respectivos governos demonstra o compromisso das duas partes com uma solução diplomática para o conflito. Sharif disse ainda que o acordo entra em vigor imediatamente.

Ormuz será reaberto e bloqueio naval será suspenso

De acordo com o primeiro-ministro paquistanês, a primeira medida prevista no memorando será a reabertura imediata do Estreito de Ormuz pelo Irã. Em contrapartida, os Estados Unidos suspenderão o bloqueio naval imposto à região.

"O Memorando de Islamabad entrará em vigor com efeito imediato e, como primeiro passo, a República Islâmica do Irã reabrirá instantaneamente o Estreito de Ormuz, e os Estados Unidos da América levantarão imediatamente o bloqueio naval", escreveu Sharif.

O Estreito de Ormuz é uma das passagens marítimas mais estratégicas do mundo, por onde circula parcela relevante do petróleo transportado globalmente. Sua reabertura representa um dos pontos mais importantes do entendimento entre Washington e Teerã, em meio aos esforços para reduzir a tensão militar e econômica no Oriente Médio.

Sharif elogia Trump e equipe dos EUA

Na publicação, Shehbaz Sharif fez elogios ao presidente Donald Trump, a quem atribuiu papel decisivo na busca por uma saída diplomática. O primeiro-ministro paquistanês afirmou que a postura de Trump ajudou a encerrar um conflito que poderia ter produzido consequências devastadoras.

"Ofereço minhas sinceras congratulações e meu apreço ao presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, cujo compromisso firme com a diplomacia e preferência por uma resolução pacífica ajudaram mais uma vez a encerrar um conflito que poderia ter levado a consequências devastadoras para a região e além dela", afirmou.

Sharif também elogiou os integrantes da equipe negociadora dos Estados Unidos, citando J.D. Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner. Segundo ele, os três deram contribuições valiosas para a construção do entendimento.

Reconhecimento ao Irã e aos mediadores regionais

O primeiro-ministro paquistanês também dirigiu agradecimentos à liderança iraniana. Sharif mencionou o líder supremo da República Islâmica do Irã, aiatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, e o presidente Masoud Pezeshkian, destacando o que classificou como sabedoria, visão de futuro e espírito de estadista.

"Expresso meu profundo respeito e apreço a Sua Eminência, o aiatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, líder supremo da República Islâmica do Irã, e ao presidente Masoud Pezeshkian por sua sabedoria, visão de futuro e espírito de estadista ao abraçarem a causa da paz", escreveu.

Sharif também reconheceu o trabalho da equipe iraniana de negociação, citando Mohammad Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi e Eskandar Momeni. Segundo ele, a paciência, a perseverança e o compromisso do grupo com o engajamento construtivo foram fundamentais para que o acordo fosse alcançado.

Paquistão destaca papel de Catar, Arábia Saudita, Turquia e Egito

Em sua manifestação, o primeiro-ministro paquistanês fez questão de reconhecer o papel de outros países que participaram dos esforços diplomáticos. Ele agradeceu especialmente à liderança do Catar, destacando seus esforços sinceros e sua atuação construtiva para que as negociações chegassem a esse ponto.

Sharif também citou a Arábia Saudita, a Turquia e o Egito, afirmando que esses países tiveram papel indispensável e deram contribuições valiosas ao processo diplomático.

O primeiro-ministro mencionou ainda o marechal de campo Syed Asim Munir, a quem atribuiu papel crítico na facilitação do avanço das negociações.

"Também gostaria de fazer uma menção especial ao marechal de campo Syed Asim Munir, cujos esforços incansáveis, dedicação altruísta e papel instrumental foram críticos para facilitar este avanço e promover a causa da paz e da estabilidade regional", afirmou.

Memorando é apresentado como base para estabilidade

Ao concluir sua manifestação, Sharif apresentou o Memorando de Islamabad como um possível marco para uma nova etapa nas relações regionais. Para o primeiro-ministro, o acordo pode servir como fundamento para maior entendimento, respeito mútuo e prosperidade compartilhada.

"Que este Memorando de Entendimento sirva como uma base duradoura para maior compreensão, respeito mútuo e prosperidade compartilhada para toda a região", escreveu.

A declaração de Sharif reforça o papel do Paquistão como mediador no entendimento entre Estados Unidos e Irã e procura apresentar o acordo como uma vitória da diplomacia em um momento de forte tensão regional.