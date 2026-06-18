Petroleiros iranianos voltam a navegar livremente após o fim do bloqueio naval imposto por Trump

247 – Onze navios iranianos navegaram pela área antes submetida ao bloqueio naval dos Estados Unidos desde que Teerã e Washington finalizaram, no domingo, o texto do memorando de entendimento que prevê a suspensão da medida por pelo menos 60 dias.

A informação foi divulgada pela Press TV e repercutida pela Al Jazeera. Segundo a emissora estatal iraniana, oito embarcações saíram de águas territoriais do Irã em direção a águas internacionais, enquanto outras três ingressaram em águas iranianas.

Bloqueio naval é suspenso após memorando

O memorando firmado entre Estados Unidos e Irã prevê o fim do bloqueio naval imposto por Washington e estabelece que Teerã permita o trânsito sem cobrança de taxas no Estreito de Ormuz por ao menos 60 dias.

A medida é considerada um dos pontos centrais do acordo provisório, já que o Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo. A passagem conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico, sendo estratégica para o abastecimento energético global.

Com a liberação da navegação, os petroleiros iranianos voltam a circular em um momento de forte expectativa internacional sobre os efeitos do acordo entre Teerã e Washington na estabilidade regional e nos preços do petróleo.

Press TV cita fonte informada

De acordo com a Press TV, que citou uma fonte informada, a movimentação dos 11 navios ocorreu após a conclusão do texto do memorando. O relato indica que a suspensão do bloqueio já começou a produzir efeitos práticos sobre a navegação iraniana.

A passagem de oito embarcações rumo a águas internacionais sugere a retomada gradual das operações marítimas do Irã, enquanto a entrada de três navios em águas iranianas reforça a normalização do fluxo no entorno do país.

O governo iraniano ainda não detalhou a identidade das embarcações nem informou quais cargas eram transportadas pelos navios mencionados pela imprensa estatal.

Ormuz volta ao centro da disputa estratégica

O Estreito de Ormuz ocupou papel central nas tensões entre Estados Unidos e Irã. A interrupção ou restrição do tráfego na região elevou preocupações sobre o abastecimento mundial de petróleo e pressionou os mercados de energia.

O acordo provisório busca reduzir esse risco ao combinar a suspensão do bloqueio norte-americano com a garantia iraniana de trânsito livre e sem pedágio por 60 dias. O prazo coincide com o período previsto para que as duas partes negociem termos mais amplos de uma trégua duradoura.

Embora o memorando represente um passo de desescalada, Teerã já indicou que pretende manter influência sobre a gestão do Estreito de Ormuz. Autoridades iranianas afirmam que o país seguirá tratando a hidrovia como questão estratégica e soberana.

Acordo reduz tensão, mas incertezas permanecem

A retomada da navegação dos navios iranianos é um dos primeiros sinais concretos de implementação do memorando entre Teerã e Washington. Para o Irã, a suspensão do bloqueio naval representa uma vitória diplomática e econômica, especialmente diante das pressões acumuladas durante o conflito.

Para os Estados Unidos, o fim temporário do bloqueio busca garantir estabilidade no fluxo de petróleo e abrir espaço para negociações sobre temas mais sensíveis, como o programa nuclear iraniano e a suspensão de sanções.

Ainda assim, o acordo permanece cercado de incertezas. O período de 60 dias será decisivo para avaliar se Washington e Teerã conseguirão transformar a trégua provisória em um entendimento mais amplo, ou se a disputa voltará a se intensificar no Golfo Pérsico.