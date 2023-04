Irã expulsa avião de reconhecimento dos EUA do espaço aéreo de suas águas territoriais

O departamento de relações públicas da Marinha detalhou que o alerta de suas forças bloqueou a entrada não autorizada do avião "terrorista" no espaço aéreo iraniano edit

Sputnik - A Marinha iraniana afastou uma aeronave espiã dos EUA que entrou no espaço aéreo das águas territoriais do país, comunicou o órgão militar do Irã.

Os militares do Irã interceptaram no domingo (2) um avião de reconhecimento EP-3E da Marinha dos EUA que tentava entrar no espaço aéreo da República Islâmica, anunciou a Marinha do Irã.

"Depois que a aeronave EP-3E da Marinha dos EUA entrou nas águas territoriais do Irã, comandantes da Marinha enviaram um aviso para impedir que a aeronave entrasse no espaço aéreo do país sem autorização", disse a entidade, citada pela agência iraniana Tasnim.

O departamento de relações públicas da Marinha detalhou que o alerta de suas forças bloqueou a entrada não autorizada do avião "terrorista" no espaço aéreo iraniano, e que a aeronave norte-americana ouviu o aviso e retornou às águas internacionais.

O Pentágono ainda não comentou o sucedido.

O incidente não é o primeiro de seu tipo, com os militares iranianos detectando regularmente aviões espiões EP-3E que percorrem áreas perto das águas iranianas no golfo Pérsico, no estreito de Ormuz e no golfo de Omã, para maximizar a coleta de informações.

Um dos incidentes mais famosos ocorreu em junho de 2019, quando as forças da defesa antiaérea da Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) abateram uma aeronave RQ-4 Global Hawk no estreito de Hormuz com um sistema de mísseis terra-ar de última geração, o que levou os dois países à beira da guerra.

Teerã revelou mais tarde que suas forças decidiram não disparar sobre um Boeing P-8 Poseidon tripulado com dezenas de pessoas a bordo que operava perto do Global Hawk, para evitar uma nova escalada. O Irã recolheu os destroços do drone americano, voltou a montá-lo e o colocou em exposição em Teerã.

