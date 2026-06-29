Irã nega reunião técnica com os EUA nesta semana

247 -O Irã negou que uma reunião técnica com os Estados Unidos esteja prevista para esta semana, embora tenha afirmado que as consultas diplomáticas com o Catar sobre os compromissos assumidos por Washington continuam em andamento. A posição foi divulgada nesta segunda-feira (29) pelo vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi.

A informação foi reportada pela Reuters, com base em declaração atribuída a Gharibabadi pela agência iraniana Tasnim. Segundo o vice-chanceler, os encontros do grupo de trabalho técnico criado no âmbito do memorando de entendimento entre Irã e Estados Unidos não foram agendados para os próximos dias.

A declaração contraria a expectativa levantada anteriormente por uma fonte a par das negociações, que havia informado à Reuters que equipes técnicas dos dois países se reuniriam nos próximos dias para tratar da implementação do memorando.

Gharibabadi afirmou que as tratativas entre Irã e Catar seguem conforme o planejado, mas fez uma distinção entre essas consultas e uma eventual reunião técnica em Doha. De acordo com ele, as discussões do grupo de trabalho técnico na capital catariana ainda não foram confirmadas.

A manifestação ocorre em meio a sinais contraditórios sobre o andamento das negociações entre Teerã e Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma reunião com representantes iranianos ocorreria no Catar na terça-feira (30), mas autoridades iranianas indicam que não há confirmação formal desse encontro no formato técnico mencionado.

O Catar tem atuado como um dos principais canais de interlocução indireta entre os dois países, em um momento de tensão no Oriente Médio e de tentativas de implementação de compromissos assumidos no memorando de entendimento.

Além das conversas diplomáticas, outro ponto sensível nas negociações envolve ativos iranianos congelados no exterior. Teerã afirma que cerca de US$ 6 bilhões em recursos retidos no Catar deverão ser devolvidos, tema que também integra o contexto mais amplo das tratativas com os Estados Unidos.

A indefinição sobre a reunião desta semana indica que, embora os contatos diplomáticos prossigam, a etapa técnica do acordo ainda depende de confirmação entre as partes. Até o momento, o governo iraniano sustenta que as discussões continuam, mas sem data fechada para um encontro formal em Doha.