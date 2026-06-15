Irã prioriza fim de sanções em negociação com EUA

247 - O Irã afirmou que a suspensão de todas as sanções impostas ao país será prioridade nas negociações com os Estados Unidos, em um processo de diálogo de 60 dias previsto após a esperada assinatura de um acordo com Washington na sexta-feira (19).

A declaração foi feita neste domingo (14) pelo vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, em entrevista à emissora estatal Iran News Network. “Temos várias questões a tratar. A primeira é o fim de todas as sanções contra a República Islâmica do Irã”, afirmou.

Segundo a CNN, Gharibabadi disse que o alívio das sanções também deve envolver a “revogação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e do Conselho de Governadores da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica)”. O Irã está entre os países mais sancionados do mundo, e sua economia já enfrentava forte pressão antes da guerra, em meio a sanções, inflação e corrupção.

O anúncio ocorre em meio à expectativa de assinatura de um memorando de entendimento voltado ao fim da guerra. O secretariado do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã afirmou, no domingo, que Teerã “sob a orientação de seu líder mártir, consolidou sua superioridade diante do inimigo americano-sionista”.

Em comunicado divulgado na noite de domingo, o governo iraniano disse que foi “finalizado o texto de um memorando de entendimento sobre as negociações para o fim da guerra”. O documento, segundo Teerã, será assinado na próxima sexta-feira.

“De acordo com os entendimentos alcançados, a guerra e as operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, serão encerradas de forma imediata e permanente a partir desta noite. Além disso, o bloqueio naval contra o Irã será suspenso imediatamente e de maneira completa”, declarou o Irã em nota.

Teerã também agradeceu os esforços do Paquistão e do Catar na mediação das negociações. O acordo, caso seja confirmado, deve abrir caminho para uma nova etapa de conversas entre Irã e Estados Unidos, tendo como eixo central o fim das sanções e a reversão de medidas internacionais contra a República Islâmica.