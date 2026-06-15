Irã celebra vitória na guerra contra os Estados Unidos e Israel

247 – O Irã passou a apresentar o acordo de paz com os Estados Unidos como uma vitória política, diplomática e militar, após mais de três meses de guerra que abalaram o Oriente Médio, interromperam o tráfego no Estreito de Ormuz e provocaram forte instabilidade nos mercados globais de energia.

As informações foram divulgadas pela Al Jazeera, em reportagem de Mohamed Vall, direto de Teerã. Segundo a emissora, autoridades e interlocutores iranianos afirmam que o país não foi forçado a aceitar o acordo e que o entendimento é resultado de um longo processo de negociações difíceis, conduzidas durante semanas com mediação do Paquistão e, mais recentemente, do Catar.

Teerã fala em vitória da diplomacia e da dissuasão militar

De acordo com a Al Jazeera, o Irã enquadra o acordo como um sucesso de sua diplomacia e de sua capacidade de dissuasão na guerra. A leitura de Teerã é que o país conseguiu resistir às pressões dos Estados Unidos e de Israel, preservar sua soberania e demonstrar que não poderia ser derrotado por meio da força.

Segundo a reportagem, os iranianos afirmam ter defendido o país de forma efetiva e enviado uma mensagem direta a Washington e Tel Aviv: o Irã não pode ser esmagado, sua civilização não pode ser aniquilada e a soberania iraniana é uma linha vermelha.

Por essa razão, o governo iraniano e seus aliados tratam o acordo não como uma imposição externa, mas como resultado de sacrifícios, da guerra, da diplomacia e da resistência militar. A narrativa oficial sustenta que Teerã chegou à mesa de negociação em posição de força, e não de rendição.

Acordo prevê reabertura do Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos e o Irã chegaram neste domingo (14) a um acordo de paz que prevê o fim das operações militares e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. A via, por onde passavam cerca de 20% do fluxo global de petróleo e gás, permaneceu interrompida durante o conflito, provocando efeitos em cadeia sobre energia, fertilizantes, chips, alumínio e outros insumos essenciais para a indústria mundial.

O Paquistão, principal mediador das negociações, afirmou que o acordo será assinado na sexta-feira (19), na Suíça. Questões centrais, como o programa nuclear iraniano, deverão ser tratadas em uma etapa posterior das conversas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou o anúncio nas redes sociais. “Parabéns a todos!”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “Por meio deste, autorizo integralmente a abertura do Estreito de Ormuz sem pedágio e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos EUA.”

Em outra publicação, Trump afirmou que “este Grande Acordo trará paz e segurança para toda a região”. A declaração marca uma mudança significativa em relação ao tom adotado no início do conflito, quando o presidente norte-americano dizia que não aceitaria nada menos do que a “rendição incondicional” de Teerã.

Irã rejeita ideia de rendição e mantém alerta militar

Apesar do anúncio do acordo, Teerã evita tratar o entendimento como sinal de confiança nos Estados Unidos. Autoridades iranianas classificaram o pacto como um “memorando de entendimento” e afirmaram que o anúncio não significa haver “confiança no inimigo”.

O vice-ministro de Relações Exteriores do Irã declarou que as forças iranianas irão “manter o dedo no gatilho” e que Teerã tomará suas próprias medidas caso a outra parte descumpra os termos acertados. Segundo ele, as negociações para um acordo final ocorrerão durante um período de 60 dias e terão como foco principal a suspensão das sanções econômicas contra o Irã.

Esse ponto é central para Teerã. O acordo prevê alívio nas sanções que atingem as vendas de petróleo iraniano ao exterior, mas ainda não há detalhes públicos sobre o alcance das medidas. Também permanecem indefinidas as bases das futuras conversas sobre o programa nuclear iraniano.

Irã estava pronto para atacar Israel antes do anúncio

A Al Jazeera destacou que o momento do anúncio foi particularmente sensível. Poucas horas — ou mesmo minutos — antes da divulgação do acordo, as forças iranianas estavam em estado de prontidão para lançar ataques contra Israel em retaliação a novos bombardeios israelenses contra Dahiyeh, no sul de Beirute, no Líbano, área considerada por Teerã uma linha vermelha.

Ao longo do dia, especialmente durante a tarde, autoridades e fontes iranianas emitiram declarações advertindo que os “dedos estavam no gatilho” e que tudo estava preparado para uma ofensiva contra Israel. Um ataque naquele momento poderia ter desorganizado completamente o processo de paz e os esforços conduzidos pelos Estados Unidos e pelos mediadores para viabilizar o cessar das hostilidades.

A mudança de posição, portanto, é vista como um dos elementos mais relevantes do acordo. Teerã sustenta que só aceitou avançar porque preservou sua capacidade de resposta e porque seus adversários compreenderam os limites de uma escalada militar contra o país.

Analistas veem acordo fraco para Washington

Embora os dois lados reivindiquem vitória, analistas avaliam que o resultado ficou distante dos objetivos inicialmente declarados pelos Estados Unidos. Dan Shapiro, ex-alto funcionário americano, disse ao Financial Times que o pacto representa uma concessão importante por parte de Washington.

“É um acordo muito fraco para os EUA, considerando quais eram os objetivos declarados inicialmente”, afirmou Shapiro. “Ele tenta, em grande parte, reabrir o estreito, que definitivamente se tornou a questão mais importante. Mas isso apenas demonstra o quanto o Irã tinha poder de barganha para persuadir Trump de que era melhor encerrar essa guerra, mesmo em termos fracos, do que continuá-la.”

A avaliação reforça a leitura de que o Estreito de Ormuz se tornou o centro da disputa. Centenas de navios ficaram presos em ambos os lados da via marítima, aumentando os custos logísticos e provocando turbulência em cadeias produtivas globais.

Mercados reagem com alívio à reabertura de Ormuz

A notícia do acordo teve impacto imediato sobre os mercados. Na abertura do pregão eletrônico na Ásia, o petróleo registrou forte queda. O Brent, referência internacional, recuou mais de 3%, para abaixo de US$ 84 o barril.

O dólar também perdeu força diante das principais moedas do G10 no início das negociações asiáticas. O euro subiu 0,3% em relação à moeda norte-americana, enquanto o dólar australiano avançou cerca de 0,5%.

A reação reflete a expectativa de normalização gradual do fluxo de petróleo e gás pelo Estreito de Ormuz. Ainda assim, operadores e analistas seguem cautelosos diante das incertezas sobre a implementação efetiva do pacto e sobre a possibilidade de novas tensões regionais.

Israel permanece como fator de instabilidade

Um dos principais pontos de incerteza é a posição de Israel. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu colocou em risco a assinatura do acordo no último minuto ao realizar novos ataques ao Líbano, em uma movimentação que elevou a tensão com Teerã e poderia ter provocado uma resposta militar iraniana.

A situação mostra que, apesar do acordo entre Estados Unidos e Irã, o ambiente regional continua altamente instável. O papel de Israel, os desdobramentos no Líbano e a eventual retomada de ataques podem comprometer as negociações previstas para os próximos 60 dias.

Acordo deixa pontas soltas e muda equilíbrio regional

Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados integralmente, mas seus contornos gerais indicam que Estados Unidos e Irã encerrarão seus bloqueios no Estreito de Ormuz, concordarão em não atacar um ao outro e iniciarão conversas sobre o programa nuclear iraniano.

O Irã, por sua vez, deverá obter alívio das sanções que afetam suas exportações de petróleo. Para Teerã, esse ponto é apresentado como prova de que a resistência militar e a diplomacia produziram resultados concretos.

Ainda assim, o status do Estreito de Ormuz permanece longe de estar plenamente definido. Embora Estados Unidos e Irã tenham se comprometido a suspender seus bloqueios, Teerã informou que irá regular o tráfego na via marítima em coordenação com Omã.

A capacidade demonstrada pelo Irã de bloquear o estreito por meses quebrou um tabu de décadas e pode ter consequências duradouras. A partir de agora, companhias marítimas, compradores de energia e produtores tendem a avaliar com mais cautela os riscos de uma nova interrupção no ponto de estrangulamento energético mais sensível do mundo.

Para Teerã, no entanto, a mensagem central já está dada: o país afirma ter sobrevivido à pressão militar dos Estados Unidos e de Israel, preservado sua soberania e transformado sua capacidade de resistência em instrumento de negociação.