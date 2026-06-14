Governo do Irã confirma assinatura de acordo com os EUA na sexta-feira (19)

247 - O governo do Irã confirmou neste domingo (14) que o memorando de entendimento negociado com os Estados Unidos será assinado na sexta-feira (19), em território suíço. A informação foi divulgada pelo vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, segundo a RT Brasil.

De acordo com a autoridade iraniana, o texto do documento já foi concluído e está pronto para a formalização do acordo entre os dois países. A confirmação de Teerã ocorre após o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciar que Estados Unidos e República Islâmica do Irã chegaram a um entendimento para encerrar as operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Ao comentar o resultado das negociações, Sharif declarou: "Após conversas intensas, temos o prazer de anunciar que o acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã foi alcançado. Ambos os lados declararam o encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano".

Anúncio de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também afirmou que o entendimento com Teerã foi concluído. Em publicação nas redes sociais, o mandatário anunciou medidas relacionadas ao Estreito de Ormuz e ao bloqueio naval estadunidense.

Trump escreveu: "O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos!" Em seguida, acrescentou: "Por meio deste, autorizo plenamente a abertura sem cobrança de tarifas do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo a retirada imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos".

Preparação da cerimônia

Segundo Shehbaz Sharif, representantes envolvidos nas negociações manterão encontros ao longo da semana para organizar os procedimentos ligados ao documento e à cerimônia de assinatura prevista para sexta-feira (19).

O primeiro-ministro paquistanês também agradeceu aos governos dos Estados Unidos e do Irã e mencionou a participação de Qatar, Arábia Saudita e Turquia no processo de negociações.