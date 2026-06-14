Primeiro-ministro do Paquistão anuncia acordo entre Estados Unidos e Irã

247 - O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou que Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo de paz após negociações entre as partes. A informação foi divulgada pelo próprio chefe de governo paquistanês em publicação nas redes sociais.

Ao comunicar o resultado das negociações, Sharif afirmou que o entendimento prevê o encerramento imediato das operações militares. "Após intensas negociações, temos o prazer de anunciar que o Acordo de Paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã foi alcançado. Ambos os lados declararam a terminação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano", declarou o primeiro-ministro do Paquistão.

Na mesma mensagem, o premiê informou que a formalização do acordo já tem data e local definidos. "A cerimônia oficial de assinatura será na sexta-feira, 19 de junho, na Suíça", informou Sharif. O líder paquistanês também agradeceu aos governos dos Estados Unidos e do Irã por terem buscado uma solução diplomática para o conflito e destacou o papel do Catar nas negociações.

"Gostaríamos de agradecer aos Estados Unidos da América e à República Islâmica do Irã pelo seu compromisso em encontrar uma solução diplomática para o conflito. Gostaríamos também de estender nossa sincera apreciação aos nossos irmãos neste esforço de mediação, à grande liderança do Estado do Catar, pelo seu apoio no alcance deste acordo", afirmou.

Em seguida, Sharif mencionou a participação de outros países no processo de mediação. "Gostaria também de agradecer especialmente à liderança visionária do Reino da Arábia Saudita e da República da Turquia pelas suas imensas contribuições neste sentido", acrescentou o primeiro-ministro.

Segundo o chefe de governo paquistanês, os próximos dias serão dedicados aos preparativos para a implementação do entendimento anunciado. "Com o acordo agora em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões esta semana. Essas discussões pré-implementação estabelecerão as bases para as negociações técnicas e a cerimônia oficial de assinatura", escreveu Sharif.