Após anúncio de acordo entre Irã e Estados Unidos, petróleo registra queda de 4%

247 - Os preços internacionais do petróleo registraram forte queda neste domingo (14), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a conclusão de um acordo com o Irã e a retirada do bloqueio naval estadunidense no Estreito de Ormuz. As informações são da CNN Brasil.

Por volta das 18h30, os contratos do petróleo Brent para agosto, negociados na Intercontinental Exchange (ICE), apresentavam recuo de 3,98%, cotados a US$ 83,85 por barril. Já o petróleo WTI para julho, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), caía 4,11%, sendo negociado a US$ 81,40 por barril.

O movimento de baixa ocorreu após dias de expectativa do mercado em relação a um possível desfecho para o conflito no Oriente Médio. Na última semana, rumores sobre um acordo e a reabertura do Estreito de Ormuz já haviam impulsionado um ambiente de maior otimismo entre investidores, contribuindo para uma queda acumulada superior a 6% nos contratos da commodity.

Em publicação na rede Truth Social neste domingo (14), Trump confirmou a conclusão das negociações com Teerã. "O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos!", declarou Trump.

Na mesma mensagem, o presidente estadunidense anunciou o fim imediato do bloqueio naval no Estreito de Ormuz. "Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!"

A informação sobre o entendimento entre os dois países também foi confirmada pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. Segundo ele, a assinatura oficial do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã está prevista para sexta-feira (19), na Suíça.