"Se confirmado, será uma grande notícia para o mundo", diz Celso Amorim sobre acordo EUA-Irã

247 - O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou neste domingo (14) que torce pela confirmação de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. Segundo a CNN Brasil, Amorim avaliou que a concretização do entendimento teria impacto positivo não apenas para os países diretamente envolvidos, mas também para o cenário internacional, impactado pelas consequências do conflito.

"Nós torcemos para que Teerã e Washington confirmem. Será uma grande notícia. Não só para os diretamente envolvidos, mas para o mundo", declarou. Mais cedo, o Paquistão, que atua como mediador das negociações, informou que o acordo de paz deverá ser assinado na sexta-feira (19).

A informação também foi confirmada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Veículos da mídia iraniana afirmaram que o governo estadunidense teria sido levado a aceitar os termos do acordo. Após a divulgação do entendimento, aumentou a expectativa pela reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global de petróleo.