Irã rejeita intimidação dos EUA e reforça discurso de dissuasão militar

247 - A República Islâmica do Irã não pretende ceder a pressões externas nem se deixar intimidar por declarações de autoridades dos Estados Unidos. A posição foi reafirmada pelo vice-comandante-em-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), brigadeiro-general Ahmad Vahidi, ao comentar a retórica belicosa de Washington em meio às recentes tensões internas e regionais envolvendo o país persa.

As declarações foram divulgadas pelo canal Hispantv, segundo o qual Vahidi fez as afirmações nesta quarta-feira (28), durante um evento realizado na Universidade de Teerã. A cerimônia foi dedicada à homenagem de cientistas iranianos e oficiais militares de alta patente que foram martirizados, reunindo autoridades e membros da comunidade acadêmica.

Durante seu discurso, o general foi direto ao responder às ameaças vindas de autoridades americanas, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “As declarações de autoridades americanas não nos intimidam”, afirmou Vahidi, ao destacar que o Irã seguirá fortalecendo suas capacidades defensivas diante do que classificou como retórica inflamatória.

O vice-comandante da Guarda Revolucionária ressaltou que o país registrou avanços significativos na indústria de defesa após a guerra de 12 dias iniciada em junho, envolvendo Israel e os Estados Unidos contra o território iraniano. Segundo ele, o conflito funcionou como um catalisador para o desenvolvimento científico e tecnológico no setor militar.

“O conflito de 12 dias, que levou à derrota de nossos inimigos e à vitória e honra do Irã, lançou as bases para um grande avanço científico e um ressurgimento. Após a guerra, dezenas de milhares de ideias de diversos setores científicos de todo o país foram transferidas para nós no campo das tecnologias científicas. Algumas dessas ideias estão agora em fase de produção e estão sendo transformadas em produtos”, declarou o general, referindo-se à aceleração no desenvolvimento de equipamentos militares avançados com o uso de tecnologia moderna.