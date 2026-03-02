Irã rejeita negociações após início da guerra coordenada por EUA e Israel

247 - O governo do Irã rejeitou a possibilidade de retomar negociações diplomáticas após o início da guerra deflagrada por EUA e Israel no último sábado (28). Autoridades iranianas negaram relatos divulgados na imprensa norte-americana de que Teerã teria solicitado a abertura de diálogo.

Segundo reportagem da Al Jazeera, declarações recentes de integrantes do governo iraniano reforçam que, neste momento, não há disposição para negociar com Washington, especialmente diante da continuidade da guerra.

O secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, foi categórico ao afastar qualquer possibilidade de conversas com os Estados Unidos. Ele afirmou que o país “não vai negociar com os EUA” e ressaltou que o Irã está “se defendendo”. Larijani também declarou que as forças armadas iranianas “não iniciaram esta guerra”, ressaltando com a agressão partiu dos EUA e de Israel. A posição oficial reafirma a legítima defesa diante dos ataques. O país reage a uma agressão, e não atua como agente iniciador do confronto.

Questionado sobre a possibilidade de uma saída diplomática, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse à Al Jazeera que o país já tentou o caminho do diálogo em duas ocasiões. Segundo ele, houve uma rodada de negociações em 2025 que acabou sendo interrompida pelos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. Mais recentemente, houve rodadas de negociação em Omã e Genebra e novas conversas eram esperadas, tanto com Washington quanto com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), mas foram novamente prejudicadas pelo início de novos bombardeios.

De acordo com o porta-voz, o Irã aguardava duas novas rodadas de negociações quando voltou a ser alvo de ofensivas militares. Diante desse cenário, permanece indefinido se haverá espaço para uma solução diplomática para o atual impasse.