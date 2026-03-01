Assassinato de Khamenei desencadeia onda de confrontos e ataques a embaixadas dos EUA em países do Oriente Médio

247 - Centenas de manifestantes tentam romper o perímetro do bairro diplomático de Bagdá, onde está localizada a Embaixada dos EUA no Iraque, relatou neste domingo (1) um correspondente da Sputnik.

As forças de segurança lançaram granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo.

Além disso, tiros foram ouvidos nas proximidades da Embaixada dos EUA em Islamabad, no Paquistão, relatou neste domingo um correspondente da Sputnik.

O número de mortos nos protestos antiamericanos no Paquistão chegou a 20 neste domingo, informou a agência de notícias Xinhua, citando fontes policiais.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas nas manifestações, acrescentou a agência.

Cerca de 4.000 manifestantes tentaram marchar em direção ao enclave diplomático fortemente protegido, onde está localizada a embaixada dos EUA, segundo a Xinhua.

Confrontos eclodiram no Bahrein enquanto xiitas saem às ruas em apoio ao Irã, de acordo com o canal RT.

A tensão aumentou também na região da Caxemira após as forças indianas tentarem criar barreiras e impor restrições às pessoas que foram às ruas para lamentar o assassinato do aiatolá Ali Khamenei por EUA e Israel, de acordo com o canal PressTV.