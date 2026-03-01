Ataque iraniano mata 6 oficiais de alto escalão da CIA nos Emirados Árabes Unidos

247 - Seis oficiais de alto escalão da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA, na sigla em inglês) nos Emirados Árabes Unidos foram mortos em decorrência de um ataque iraniano, informou neste domingo (1) a agência de notícias Tasnim.

Dois oficiais ficaram feridos no ataque, acrescenta a reportagem.

Em resposta aos ataques iranianos que atingiram os Emirados Árabes Unidos, o país decidiu fechar sua embaixada em Teerã e retirar seu embaixador e todos os diplomatas da capital iraniana, informou neste domingo o Ministério das Relações Exteriores do Emirados Árabes Unidos.

"Os Emirados Árabes Unidos anunciam o fechamento da embaixada em Teerã e a retirada do embaixador e de todos os membros da missão diplomática no Irã", diz o comunicado.