      Aeroporto de Dubai é atacado e evacuação está em curso em meio à guerra contra o Irã

      Relatos indicam que o aeroporto de Dubai foi atacado por um drone iraniano

      Aeroporto de Dubai (Foto: REUTERS/Ashraf Mohammad)

      247 - Um terminal do Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi atingido e uma evacuação está em curso, relatou uma testemunha à Sputnik.

      "Presumivelmente, um drone explodiu próximo a um dos terminais do aeroporto internacional ou atingiu o terminal. Uma evacuação está em curso e as pessoas estão sendo conduzidas para fora de forma organizada", disse a fonte.

      Segundo o canal RT, relatos indicam que o aeroporto de Dubai foi atacado por um drone iraniano. 

