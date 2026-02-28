Aeroporto de Dubai é atacado e evacuação está em curso em meio à guerra contra o Irã

247 - Um terminal do Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi atingido e uma evacuação está em curso, relatou uma testemunha à Sputnik.

"Presumivelmente, um drone explodiu próximo a um dos terminais do aeroporto internacional ou atingiu o terminal. Uma evacuação está em curso e as pessoas estão sendo conduzidas para fora de forma organizada", disse a fonte.

Segundo o canal RT, relatos indicam que o aeroporto de Dubai foi atacado por um drone iraniano.