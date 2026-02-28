Canais de Ali Khamenei fazem postagens em meio a relatos sobre suposta morte do líder supremo iraniano

247 - O canal do Telegram do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, fez neste sábado (28) sua primeira postagem referente aos ataques desferidos por Israel e pelos Estados Unidos, que teriam, supostamente, culminado em sua própria morte.

A postagem contém uma gravação dos principais destaques dos ataques retaliatórios iranianos e trechos de declarações recentes de Khamenei.

Já na rede X, a postagem diz: "Em nome do glorioso Haydar (Ali), que a paz esteja sobre ele".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou mais cedo neste sábado que Khamenei "está morto". Contudo, autoridades iranianas negam.

Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.