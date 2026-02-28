TV 247 logo
      Ali Khamenei "está morto", afirma Trump

      Contudo, autoridades iranianas negam

      Donald Trump (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (28) que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, está morto. 

      Contudo, autoridades iranianas negam, enquanto Teerã lança ataques ampliados contra alvos em Israel e na região do Oriente Médio. 

      "Khamenei, uma das pessoas mais perversas da História, está morto. Isso não é apenas Justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para as pessoas de muitos países ao redor do mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e sua gangue de BANDIDOS sedentos de sangue", escreveu Trump na rede social Truth Social. 

      Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

