Aiatolá Ali Khamenei e presidente Pezeshkian estão "salvos e em segurança", diz Teerã

247 - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, estão em segurança após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o país, afirmou neste sábado (28) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei.

Mais cedo, a Reuters havia informado, citando um oficial iraniano, que Khamenei não estava em Teerã e havia sido levado a um local seguro. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que Khamenei e Pezeshkian estavam vivos. A emissora libanesa Al-Mayadeen informou posteriormente que Khamenei estava no quartel-general operacional dirigindo as operações militares. A Reuters informou então, citando um alto funcionário de Israel, que Khamenei está morto e que seu corpo foi encontrado.

"Todos estão salvos e em segurança", disse Baghaei à Sky News quando questionado se Khamenei e Pezeshkian ainda estavam vivos.

Posteriormente, a agência de notícias iraniana Tasnim, citando uma fonte próxima ao gabinete de Khamenei, informou que o aiatolá está dirigindo com firmeza a situação no campo de batalha.

Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio. (Com informações da Sputnik).