Iranianos e povos islâmicos vão às ruas manifestar repúdio à agressão dos EUA e de Israel

247 - Estudantes iranianos repudiaram a agressão americana-israelense em manifestações, informou o canal iraniano HispanTV neste sábado (28).

Imagens divulgadas nas redes sociais do canal mostram a presença de estudantes em frente à entrada principal da Universidade Tecnológica Sharif, em Teerã, onde entoaram palavras de ordem contra os Estados Unidos e o regime israelense.

Segundo a reportagem, os manifestantes estão dispostos a "sacrificar-se pelo Irã". O ato ocorreu poucos momentos após o início da agressão sionista.

Moradores de Teerã também se reuniram na Praça Palestina em condenação à nova agressão dos EUA e de Israel contra seu país, inforomou um correspondente do canal PressTV.

A HispanTV ainda informou que os paquistaneses condenaram a agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em uma manifestação massiva. De acordo com o canal RT, manifestantes também se reuniram em Bagdá, capital do Iraque, em apoio ao Irã.

Mais cedo neste sábado, os EUA e Israel desferiram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.