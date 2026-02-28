TV 247 logo
      Iranianos e povos islâmicos vão às ruas manifestar repúdio à agressão dos EUA e de Israel

      Protestos em solidariedade ao Irã se espalham pelo mundo islâmico, como no Paquistão e no Iraque

      Uma pessoa segura uma imagem do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, durante manifestação de iranianos em protesto contra os ataques dos EUA e de Israel, em Teerã, Irã, 28 de fevereiro de 2026 (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

      247 - Estudantes iranianos repudiaram a agressão americana-israelense em manifestações, informou o canal iraniano HispanTV neste sábado (28). 

      Imagens divulgadas nas redes sociais do canal mostram a presença de estudantes em frente à entrada principal da Universidade Tecnológica Sharif, em Teerã, onde entoaram palavras de ordem contra os Estados Unidos e o regime israelense. 

      Segundo a reportagem, os manifestantes estão dispostos a "sacrificar-se pelo Irã". O ato ocorreu poucos momentos após o início da agressão sionista.

      Moradores de Teerã também se reuniram na Praça Palestina em condenação à nova agressão dos EUA e de Israel contra seu país, inforomou um correspondente do canal PressTV. 

      A HispanTV ainda informou que os paquistaneses condenaram a agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em uma manifestação massiva. De acordo com o canal RT, manifestantes também se reuniram em Bagdá, capital do Iraque, em apoio ao Irã. 

      Mais cedo neste sábado, os EUA e Israel desferiram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

