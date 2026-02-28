Ataque sionista mata 15 iranianos em academia

247 - Pelo menos 15 pessoas morreram em ataques dos Estados Unidos e de Israel contra uma academia esportiva na cidade de Lamerd, no sul do Irã, informou neste sábado (28) a agência estatal iraniana IRIB, citada pela agência Sputnik.

Havia crianças dentro da academia no momento do ataque, segundo a IRIB.

Além disso, até 160 pessoas podem ter morrido no ataque dos EUA e de Israel contra uma escola no sul do Irã, afirmou mais cedo neste sábado o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Baghaei.

"O ataque do regime sionista contra uma escola na cidade de Minab matou, até o momento, entre 150 e 160 pessoas — trata-se de um crime gravíssimo", declarou Baghaei, segundo a agência de notícias ISNA.

Mais cedo neste sábado, os EUA e Israel desferiram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.