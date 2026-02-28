TV 247 logo
      Ataque sionista mata 15 iranianos em academia

      Havia crianças dentro da academia esportiva, localizada no sul do Irã, em Lamerd, no momento do ataque

      Teerã, Irã, após ataques dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro de 2026 (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

      247 - Pelo menos 15 pessoas morreram em ataques dos Estados Unidos e de Israel contra uma academia esportiva na cidade de Lamerd, no sul do Irã, informou neste sábado (28) a agência estatal iraniana IRIB, citada pela agência Sputnik.

      Havia crianças dentro da academia no momento do ataque, segundo a IRIB.

      Além disso, até 160 pessoas podem ter morrido no ataque dos EUA e de Israel contra uma escola no sul do Irã, afirmou mais cedo neste sábado o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Baghaei.

      "O ataque do regime sionista contra uma escola na cidade de Minab matou, até o momento, entre 150 e 160 pessoas — trata-se de um crime gravíssimo", declarou Baghaei, segundo a agência de notícias ISNA.

      Mais cedo neste sábado, os EUA e Israel desferiram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

