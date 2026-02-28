Em retaliação, Irã lança mísseis contra Tel Aviv

247 - As forças militares do Irã lançaram um ataque de mísseis contra a capital israelense, Tel Aviv, informou neste sábado (28) a agência de notícias iraniana Tasnim.

Mais cedo neste sábado, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) anunciou um outro ataque de mísseis contra bases americanas no Oriente Médio, informou a agência de notícias Fars.

Nesse contexto, as forças militares iranianas utilizaram o míssil hipersônico Fattah durante o conflito com os Estados Unidos e Israel, informou neste sábado a emissora estatal iraniana IRIB, sem detalhar o destino do armamento.

Por sua vez, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram mais cedo neste sábado que estão realizando ataques contra lançadores de mísseis no Irã.

"As IDF iniciaram um sobrevoo e estão atualmente atacando lançadores de mísseis no Irã para neutralizar a ameaça representada ao Estado de Israel", escreveu o exército israelense no Telegram.

Mais cedo, no mesmo dia, os Estados Unidos e Israel desferiram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio. (Com informações da Sputnik).