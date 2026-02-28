Trump e Netanyahu assassinam 85 crianças em escola iraniana

247 - Um ataque israelense contra uma escola primária feminina em Minab, na província de Hormozgan, no sul do Irã, matou ao menos 85 pessoas, segundo informou a mídia estatal iraniana. As informações foram divulgadas pela agência de notícias Mehr e repercutidas pela Al Jazeera, que citou relatos de autoridades locais e correspondentes na região.

O bombardeio ocorreu em meio à intensificação dos ataques conduzidos por Israel e pelos Estados Unidos contra alvos no território iraniano. De acordo com a imprensa estatal, o impacto sobre a população civil se tornou evidente com a destruição de uma unidade escolar frequentada por meninas na cidade de Minab, área próxima ao estratégico Estreito de Ormuz.

A agência Mehr também relatou que pelo menos dois estudantes morreram em outro ataque israelense que atingiu uma escola a leste de Teerã, ampliando o número de vítimas civis associadas à escalada militar.

Diretamente de Teerã, o repórter Mohammed Vall, da Al Jazeera, afirmou: “Há novos relatos confirmando que o número de mortos nesse ataque já ultrapassou 40. Trata-se de um alvo civil, e esse é um dos alvos que pode se tornar realmente problemático em relação a essa campanha dos americanos e israelenses, que afirmam estar visando apenas alvos militares e tentando punir o regime, não o povo do Irã.”

Ele acrescentou: “O presidente Trump prometeu ao povo iraniano que receberia ajuda, mas agora estamos vendo vítimas civis; isso é algo que o governo iraniano enfatizará como uma violação do direito internacional e uma agressão contra o povo iraniano.”

Imagens transmitidas pela televisão estatal iraniana em 28 de fevereiro de 2026 mostram, segundo a emissora, o local atingido pelos bombardeios em Minab, na província de Hormozgan, no sul do país. A região está localizada próxima ao Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do comércio global de petróleo.

De acordo com o Ministério da Saúde e Educação Médica do Irã, milhares de civis foram mortos ou ficaram feridos, e a infraestrutura pública sofreu danos significativos durante a guerra de 12 dias travada entre os Estados Unidos e Israel em junho de 2025. O novo ataque, ao atingir uma escola primária, reforça as acusações de que a população civil está sendo diretamente afetada pela ofensiva militar em curso