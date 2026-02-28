TV 247 logo
      Conselho de Segurança da ONU convoca reunião de emergência após agressões dos EUA e de Israel ao Irã

      França, Bahrein, China, Rússia e Colômbia pedem sessão urgente diante da escalada militar e das retaliações de Teerã

      Conselho de Segurança da ONU (Foto: Global Times )

      247 – O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e as ações de retaliação de Teerã, ampliando a dimensão diplomática da crise que já mergulha o Oriente Médio em uma nova fase de confrontação militar.

      De acordo com comunicado da missão permanente da Rússia junto à ONU, a sessão extraordinária foi solicitada pelas missões permanentes de França, Bahrein, China, Rússia e Colômbia. A própria ONU informou que a reunião abordará “a situação no Oriente Médio”.

      O encontro está previsto para começar às 16h no horário local de Nova York (21h no horário GMT), em meio à crescente preocupação internacional com o risco de um conflito regional de grandes proporções.

      Ataques e retaliações ampliam tensão

      A convocação ocorre após a ofensiva militar conduzida por Estados Unidos e Israel contra o Irã, seguida por ações de retaliação anunciadas por Teerã. A escalada reacende temores de desestabilização ampla na região e coloca sob pressão os esforços diplomáticos que vinham sendo retomados nas semanas anteriores.

      Nos últimos dias, a tensão aumentou de forma significativa, com ataques confirmados, alertas de segurança e declarações de líderes internacionais que elevam o tom do confronto. A crise também provocou reações políticas em diferentes países e acentuou divisões no cenário global.

      Conselho busca resposta diplomática

      Ao levar o tema ao Conselho de Segurança, os países solicitantes indicam preocupação com as consequências geopolíticas do conflito e com o impacto sobre a paz e a segurança internacionais. O órgão máximo da ONU para questões de segurança deve discutir possíveis medidas diante do agravamento da situação.

      A reunião ocorre em um momento em que a comunidade internacional enfrenta o desafio de conter a escalada militar e evitar que os confrontos entre Estados Unidos, Israel e Irã se transformem em uma guerra de alcance regional ou global.

