Conselho de Segurança da ONU convoca reunião de emergência após agressões dos EUA e de Israel ao Irã

247 – O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e as ações de retaliação de Teerã, ampliando a dimensão diplomática da crise que já mergulha o Oriente Médio em uma nova fase de confrontação militar.

De acordo com comunicado da missão permanente da Rússia junto à ONU, a sessão extraordinária foi solicitada pelas missões permanentes de França, Bahrein, China, Rússia e Colômbia. A própria ONU informou que a reunião abordará “a situação no Oriente Médio”.

O encontro está previsto para começar às 16h no horário local de Nova York (21h no horário GMT), em meio à crescente preocupação internacional com o risco de um conflito regional de grandes proporções.

Ataques e retaliações ampliam tensão

A convocação ocorre após a ofensiva militar conduzida por Estados Unidos e Israel contra o Irã, seguida por ações de retaliação anunciadas por Teerã. A escalada reacende temores de desestabilização ampla na região e coloca sob pressão os esforços diplomáticos que vinham sendo retomados nas semanas anteriores.

Nos últimos dias, a tensão aumentou de forma significativa, com ataques confirmados, alertas de segurança e declarações de líderes internacionais que elevam o tom do confronto. A crise também provocou reações políticas em diferentes países e acentuou divisões no cenário global.

Conselho busca resposta diplomática

Ao levar o tema ao Conselho de Segurança, os países solicitantes indicam preocupação com as consequências geopolíticas do conflito e com o impacto sobre a paz e a segurança internacionais. O órgão máximo da ONU para questões de segurança deve discutir possíveis medidas diante do agravamento da situação.

A reunião ocorre em um momento em que a comunidade internacional enfrenta o desafio de conter a escalada militar e evitar que os confrontos entre Estados Unidos, Israel e Irã se transformem em uma guerra de alcance regional ou global.