Trump diz que estadunidenses podem morrer após iniciar uma guerra contra o Irã ao lado de Israel

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que cidadãos e militares norte-americanos podem morrer após o início de “grandes operações de combate” contra o Irã, em uma ofensiva realizada ao lado de Israel. A declaração foi feita em vídeo divulgado na rede Truth Social. As informações são da agência Reuters.

Segundo Trump, os ataques têm como objetivo destruir mísseis iranianos e “aniquilar” a Marinha do Irã. A ofensiva ocorre após sucessivos alertas de Estados Unidos e Israel de que voltariam a atacar o país persa caso Teerã mantivesse o avanço de seus programas nuclear e de mísseis balísticos.

No vídeo, Trump afirmou: “Meu governo tomou todas as medidas possíveis para minimizar o risco ao pessoal dos EUA na região. Ainda assim, e não faço essa declaração levianamente, o regime iraniano busca matar.” Em seguida, admitiu a possibilidade de mortes entre norte-americanos: “As vidas de corajosos heróis americanos podem ser perdidas e podemos ter baixas, isso muitas vezes acontece na guerra, mas estamos fazendo isso não por agora. Estamos fazendo isso pelo futuro, e é uma missão nobre.”

A operação militar foi batizada pelo Pentágono de “Epic Fury”, segundo comunicado publicado na rede X. De acordo com um funcionário do governo dos Estados Unidos ouvido pela Reuters, os ataques deste sábado devem se estender por vários dias, diferentemente da ofensiva realizada em junho do ano passado, quando Washington bombardeou instalações nucleares iranianas após o retorno de Trump à Casa Branca.

Congresso foi informado antes da ofensiva

O secretário de Estado Marco Rubio informou previamente os principais líderes do Congresso, conhecidos como “Gang of Eight”, sobre a iminência da ação militar. O deputado democrata Jim Himes, de Connecticut, integrante do grupo e principal democrata do Comitê de Inteligência da Câmara, criticou a decisão.

Himes declarou: “Tudo o que ouvi da Administração antes e depois desses ataques ao Irã confirma que esta é uma guerra de escolha, sem um objetivo estratégico claro.” Ele acrescentou: “Como expressei ao secretário Rubio quando ele informou o Gang of Eight, a ação militar nesta região quase nunca termina bem para os Estados Unidos, e um conflito com o Irã pode facilmente sair do controle e escalar de maneiras que não podemos antecipar. Não parece que Donald Trump tenha aprendido as lições da história.”

Segundo a Reuters, Rubio comunicou o grupo na noite de sexta-feira que a operação para atacar o Irã provavelmente começaria nas horas seguintes, embora tenha afirmado que Trump ainda poderia mudar de ideia. Já o presidente da Câmara, Mike Johnson, também integrante do “Gang of Eight”, afirmou que o grupo havia sido informado com detalhes, no início da semana, de que uma ação militar contra o Irã poderia se tornar necessária.

Operação deve durar vários dias

O Pentágono informou que a operação recebeu o nome de “Epic Fury”. Um funcionário norte-americano disse à Reuters que, ao contrário dos ataques realizados em junho do ano passado contra instalações nucleares iranianas, a nova ofensiva deve se estender por vários dias.

Em sua mensagem, Trump também se dirigiu aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, força de elite do Irã, pedindo que depusessem as armas e prometendo imunidade. Segundo ele, a alternativa seria a “morte certa”.

Washington e Teerã vinham realizando uma série de negociações nas últimas semanas sobre as ambições nucleares iranianas. A rodada mais recente ocorreu na quinta-feira, mas terminou sem acordo.

Trump afirmou: “O Irã recusou, assim como tem feito por décadas e décadas. Eles rejeitaram todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares, e nós não podemos mais aceitar isso.”

Trump incentiva mudança de regime

O presidente dos Estados Unidos também voltou a mencionar os protestos ocorridos no Irã e disse que bombas cairiam “em todos os lugares”, orientando a população a buscar abrigo.

Ao final, dirigiu-se diretamente aos iranianos: “Quando terminarmos, assumam o seu governo. Ele estará pronto para ser tomado por vocês. Esta será provavelmente a única chance de vocês por gerações.”