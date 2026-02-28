Gleisi: Trump e Netanyahu são ameaças à paz no mundo

247 – A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou duramente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao comentar a ofensiva militar contra o Irã. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a ação representa uma ameaça direta à estabilidade global e reiterou a posição já manifestada oficialmente pelo governo brasileiro por meio do Itamaraty.

O ataque de Trump e Netanyahu ao Irã é uma ameaça à paz e à estabilidade no mundo. Nada justifica a ofensiva militar contra populações civis, principalmente quando havia negociações diplomáticas em curso. É mais um ataque irresponsável e autoritário que merece condenação e… February 28, 2026

No texto divulgado, Gleisi declarou: “O ataque de Trump e Netanyahu ao Irã é uma ameaça à paz e à estabilidade no mundo.” Para a ministra, a escalada militar não encontra justificativa, especialmente diante do contexto diplomático que estava em andamento.

Ela prosseguiu: “Nada justifica a ofensiva militar contra populações civis, principalmente quando havia negociações diplomáticas em curso.” A afirmação faz referência às tratativas que estavam sendo conduzidas antes do início dos ataques, ampliando a controvérsia internacional em torno da decisão de recorrer à força.

“Ataque irresponsável e autoritário”

Gleisi classificou a ofensiva como um ato de natureza autoritária e que merece repúdio internacional. “É mais um ataque irresponsável e autoritário que merece condenação e repúdio, como já se manifestou o governo do presidente @LulaOficial por meio do Itamaraty.”

Ao mencionar a posição oficial do Brasil, a ministra alinhou sua crítica à manifestação do Ministério das Relações Exteriores, que expressou preocupação com a escalada do conflito. A referência direta ao presidente Lula reforça a linha diplomática adotada pelo governo brasileiro, centrada na defesa do diálogo, do multilateralismo e da solução pacífica de controvérsias.

Defesa da paz e do multilateralismo

As declarações da ministra das Relações Institucionais se inserem em um cenário de forte tensão no Oriente Médio, após ataques militares que intensificaram o confronto envolvendo o Irã. A escalada provocou reações de lideranças políticas em diferentes países e reacendeu o debate sobre os riscos de ampliação do conflito.

Ao apontar Trump e Netanyahu como ameaças à paz mundial, Gleisi reforça o posicionamento do governo brasileiro em favor da estabilidade internacional e da resolução diplomática das crises, em consonância com a tradição da política externa defendida pelo presidente Lula.