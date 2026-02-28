Aiatolá Khamenei está vivo e em segurança após ataques dos EUA e Israel, diz chanceler do Irã

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste sábado (28) que o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, está vivo e que a maior parte das autoridades iranianas continuam ilesas após uma série de ataques militares coordenados pelos Estados Unidos e por Israel. A declaração foi amplamente repercutida por agências internacionais.

“Quase todos os oficiais estão seguros e vivos. Podemos ter perdido um ou dois comandantes, mas isso não é um grande problema,” afirmou Araghchi, reforçando que, mesmo diante da ofensiva, a maior parte dos oficiais está segura e viva.

Segundo Araghchi, além de Khamenei, outras figuras de destaque no governo iraniano, incluindo o presidente Masoud Pezeshkian, também estão ilesas e “tudo está sob controle”, apesar das alegações de que o ataque teria atingido alvos de alto escalão em Teerã.

⚡️BREAKING



Foreign Minister Araghchi on Ayatollah Khamenei:



'Almost all officials are safe and alive



We may have lost one or two commanders, but that is not a big problem' pic.twitter.com/flCpS368Ys February 28, 2026





A fala do chanceler ocorre em meio a uma escalada significativa no Oriente Médio, após uma ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã que teria incluído bombardeios em locais ligados ao governo e às forças armadas do país. Autoridades israelenses relataram que os alvos incluíam o complexo onde reside o líder supremo e outras instalações estratégicas, embora a veracidade completa dessas informações não tenha sido confirmada de forma independente.

Araghchi também fez críticas à ação militar, classificando-a como “totalmente ilegal e ilegítima”, ao mesmo tempo em que destacou a capacidade de defesa do Irã sem a necessidade de apoio externo.

A situação, que se desenrola em meio a tensões já elevadas na região, reacende preocupações sobre as consequências de um confronto mais amplo que envolve potências globais, incluindo os Estados Unidos, cujo presidente atualmente é Donald Trump. O governo iraniano tem enfatizado a resiliência de seu sistema político e militar, mesmo diante de ataques significativos.