Presidente do Irã não sofreu ferimentos no ataque dos EUA e de Israel, diz agência

247 - Em meio à escalada militar mais intensa entre Estados Unidos, Israel e Irã nos últimos anos, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian não sofreu ferimentos durante o ataque conjunto promovido por Washington e Tel Aviv neste sábado, 28. A informação foi divulgada pela agência de notícias Mehr, que citou uma fonte para assegurar que o chefe do Executivo iraniano está em segurança.

Segundo a televisão estatal israelense KAN, que citou fontes do governo, os ataques aéreos tiveram como alvos o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e o próprio presidente Masoud Pezeshkian. A informação foi confirmada por autoridades ouvidas pela emissora americana CNN.

Além das duas principais autoridades do país, a ofensiva também teria mirado outras figuras centrais do regime iraniano, incluindo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Sayyid Abdolrahim Mousavi; o secretário do recém-criado Conselho de Defesa do Irã, Ali Shamkhani; e o secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani.

Mais cedo, uma fonte com conhecimento do assunto afirmou à agência Reuters que Ali Khamenei não estava em Teerã e havia sido transferido para um local seguro. A mídia iraniana também informou que o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, está em segurança.

Israel, por sua vez, prepara-se para quatro dias de ataques na fase inicial da operação contra a República Islâmica, segundo informou o Canal 12. Pelo menos cinco explosões foram ouvidas em Teerã, com relatos também nas cidades de Qom, Isfahan, Kermanshah e Karaj, de acordo com agências iranianas.

A operação militar recebeu o nome de “Rugido do Leão” na fase conduzida por Israel e “Escudo de Judá” na etapa conjunta com Washington. Conforme fontes da RT, as Forças de Defesa de Israel concentram seus ataques na destruição de mísseis iranianos.

Uma fonte familiarizada com o assunto informou ainda que uma reunião de segurança está em andamento, presidida pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Às 08h16 GMT, autoridades israelenses declararam alerta de ataque aéreo após a detecção de lançamentos a partir do território iraniano.

Netanyahu pediu à população que permaneça firme “nos próximos dias”, após o início da operação contra Teerã, sinalizando que a ofensiva pode se estender e aprofundar a crise na região.