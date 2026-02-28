Secretário-Geral da ONU condena escalada militar no Oriente Médio

247 - O secretário-geral da ONU, António Guterres, em meio ao ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, condenou neste sábado (28) a escalada militar no Oriente Médio e conclamou pelo cessar-fogo imediato.

"Condeno a escalada militar de hoje no Oriente Médio. O uso da força pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, e a subsequente retaliação do Irã em toda a região, comprometem a paz e a segurança internacionais", declarou o chefe da ONU.

Guterres afirmou ainda que todos os Estados-membros da ONU devem respeitar o direito internacional.

"Exijo um cessar-fogo imediato e a desescalada. Não fazê-lo arrisca um conflito regional mais amplo, com graves consequências para os civis e para a estabilidade regional", acrescentou Guterres, conclamando as partes em conflito a retornarem às negociações.

Mais cedo neste sábado, os Estados Unidos e Israel desferiram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio. (Com informações da Sputnik).