Explosão atinge bairro de luxo em Dubai em meio à guerra contra o Irã; operações de aeroportos são suspensas na região

247 - Quatro pessoas ficaram feridas em uma explosão na área de Palm Jumeirah, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), informou neste sábado (28) o Escritório de Mídia de Dubai.

"As autoridades de Dubai confirmam que um incidente ocorreu em um edifício na área de Palm Jumeirah. As equipes de resposta de emergência foram mobilizadas imediatamente e o local foi isolado… Quatro pessoas sofreram ferimentos e foram transferidas para unidades médicas", disse o Escritório de Mídia de Dubai em comunicado.

Uma série de explosões sacudiu Dubai, relatou mais cedo neste sábado um correspondente da Sputnik. Foram ouvidas pelo menos cinco a sete explosões. Uma testemunha da área de Dubai Hills relatou que as janelas dos edifícios tremiam.

Explosões foram ouvidas também na capital dos EAU, Abu Dhabi, relataram testemunhas à Sputnik neste sábado. "Houve explosões várias vezes — primeiro uma, depois mais algumas após 5 a 10 minutos, mas mais abafadas, como se fosse," disse uma testemunha residente em Abu Dhabi.

Os sistemas de defesa aérea dos EAU repeliram com sucesso uma terceira onda de mísseis e drones iranianos, sem que ocorressem danos graves, informou neste sábado o Ministério da Defesa dos EAU.

"Os sistemas de defesa aérea dos EAU interceptaram com sucesso uma nova onda de mísseis e drones iranianos. Os alvos foram interceptados com alta eficiência e não ocorreram danos graves", diz o comunicado.

Fragmentos de drones caíram em diversas áreas de Abu Dhabi e Dubai, acrescentou a nota.

Mais cedo neste sábado, os Estados Unidos e Israel desferiram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. Em resposta, o Irã lançou ataques de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

Em meio ao cenário de guerra, as operações no Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) e no Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC) foram suspensas por tempo indeterminado, informou neste sábado a Dubai Airports.

"A Dubai Airports confirma que todas as operações de voo no Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) e no Dubai World Central – Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC) estão suspensas até novo aviso. Recomenda-se aos passageiros que não se dirijam ao aeroporto neste momento e que entrem em contato diretamente com suas respectivas companhias aéreas para obter as informações mais recentes sobre seus voos", publicou a Dubai Airports no X.

O Ministério da Defesa dos EAU afirmou que o país se reserva o direito de responder às ações iranianas em meio à crescente tensão regional, informou neste sábado a agência estatal de notícias Emirates News Agency (WAM).

"Os EAU se reservam o pleno direito de responder à escalada e de tomar todas as medidas necessárias para proteger seu território, seus cidadãos e residentes, e salvaguardar sua soberania, segurança e estabilidade", disse o ministério, conforme citado pela WAM. (Com informações da Sputnik).