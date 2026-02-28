Trump diz estar convicto da suposta morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (28) estar convicto de que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto durante os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã.

"Acreditamos que essa informação é correta", disse Trump, conforme citado pela NBC News.

Em conversa telefônica com a NBC News, Trump afirmou também que a maioria da liderança do Irã havia sido morta nos ataques deste sábado, dizendo que "as pessoas que tomam todas as decisões, a maioria delas se foi."

Trump expressou a opinião de que os ataques americanos foram bem-sucedidos e declarou que levaria anos para a República Islâmica se recuperar dos danos, acrescenta o relatório.

Quando a NBC News perguntou ao presidente americano quem substituiria Khamenei como líder supremo do Irã caso sua morte fosse confirmada, ele respondeu: "Não sei, mas em algum momento eles vão me ligar para perguntar quem eu gostaria."

Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio. (Com informações da Sputnik).