Israel repele novos ataques iranianos de mísseis sobre Tel Aviv

247 - Tel Aviv está repelindo mais um ataque iraniano de mísseis, com explosões dos sistemas de defesa aérea sendo ouvidas no céu, relatou um correspondente da Sputnik neste sábado (28).

Sirenes de alerta aéreo foram ativadas anteriormente na cidade.

Não há relatos de impactos de mísseis ou estilhaços, nem de vítimas.

O Irã está realizando ataques mais precisos e severos contra alvos militares dos Estados Unidos e de Israel do que durante o conflito de 2025, afirmou o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).

"A terceira e a quarta ondas da Operação Promessa Verdadeira 4 envolvem ataques mais severos e precisos e mísseis mais avançados contra alvos dos EUA e de Israel do que durante a Operação Promessa Verdadeira 3 [durante o conflito de junho de 2025]", disse o CGRI em comunicado publicado pela emissora estatal iraniana IRIB na madrugada de domingo (1), horário local.

Os alvos dos ataques iranianos incluem a base naval israelense em Haifa, a base aérea de Ramat David e diversas outras instalações militares israelenses, de acordo com o comunicado.

Uma nova série de explosões poderosas também foi ouvida em todo o Catar, relatou um correspondente da Sputnik, que observou os sistemas de defesa aérea em operação no sul de Doha, onde o maior número de mísseis está sendo lançado.

O som das explosões fez com que moradores das casas próximas corressem para as ruas em busca de abrigo. Sons de ambulâncias podem ser ouvidos.

Poucos minutos depois, novas e fortes explosões foram ouvidas.

Novas explosões foram ouvidas próximo ao aeroporto e ao zoológico de Abu Dhabi na noite de domingo, relata um correspondente da Sputnik.

Conforme reportado anteriormente, explosões também foram ouvidas durante o dia. Abu Dhabi abriga a Base Aérea de Al Dhafra.

Mais cedo, o Catar foi atingido por 44 mísseis e 8 drones durante os ataques iranianos desde o início da escalada militar no Oriente Médio, informou a Reuters neste sábado (28), citando um oficial informado sobre os ataques. No país, o Irã destruiu neste sábado um radar americano FP132, utilizado para detectar mísseis balísticos, informou o IRGC.

"O radar americano FP132, com alcance de 5.000 quilômetros, localizado no Catar… utilizado para rastrear mísseis balísticos, foi destruído", disse o IRGC, conforme citado pela Rádio Estatal do Irã.

O Ministério dos Transportes do Catar informou neste sábado que ordenou a suspensão do tráfego de embarcações em suas águas devido à escalada da situação em torno do Irã.

O Irã também atacou mais cedo bases na Arábia Saudita e na Jordânia, além de bases americanas no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein, de acordo com informações divulgadas neste sábado a agência de notícias Tasnim.

Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio. (Com informações da Sputnik).