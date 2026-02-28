TV 247 logo
      HOME > Mundo

      Míssil balístico iraniano atinge zona residencial de Tel Aviv (vídeo)

      Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas na cidade israelense na nova rodada de ataques retaliatórios iranianos na noite deste sábado

      Defesas antiaéreas israelenses tentam interceptar mísseis lançados do Irã (Foto: REUTERS/Amir Cohen)

      247 - Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas em Tel Aviv durante a mais recente rodada de ataques do Irã contra Israel na noite deste sábado (28), informou o serviço nacional de emergência israelense MDA.

      O MDA relatou que um homem de 40 anos se encontra em estado grave com um ferimento de estilhaço.

      O exército israelense afirmou na noite de sábado ter identificado uma nova rodada de mísseis lançados do Irã. 

      De acordo com a agência RT, um míssil balístico iraniano atingiu um prédio na cidade. 

      Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.

