Míssil balístico iraniano atinge zona residencial de Tel Aviv (vídeo)
Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas na cidade israelense na nova rodada de ataques retaliatórios iranianos na noite deste sábado
247 - Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas em Tel Aviv durante a mais recente rodada de ataques do Irã contra Israel na noite deste sábado (28), informou o serviço nacional de emergência israelense MDA.
O MDA relatou que um homem de 40 anos se encontra em estado grave com um ferimento de estilhaço.
O exército israelense afirmou na noite de sábado ter identificado uma nova rodada de mísseis lançados do Irã.
De acordo com a agência RT, um míssil balístico iraniano atingiu um prédio na cidade.
Neste sábado, os EUA e Israel lançaram uma série de ataques contra alvos iranianos, incluindo Teerã, causando danos materiais e vítimas civis. O Irã lançou ataques retaliatórios de mísseis contra o território israelense, bem como contra infraestruturas militares americanas no Oriente Médio.