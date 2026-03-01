Roger Waters diz que já estamos na Terceira Guerra Mundial e declara apoio ao Irã
Músico britânico critica elites ocidentais, manifesta solidariedade ao povo iraniano e denuncia ocupação e genocídio na Palestina
247 – O músico britânico Roger Water afirmou neste 1º de março de 2026 que o mundo já estaria vivendo a Terceira Guerra Mundial e declarou apoio ao Irã em meio à escalada militar no Oriente Médio. A manifestação foi publicada em suas redes sociais, no contexto da ofensiva conjunta conduzida pelos Estados Unidos e por Israel contra o território iraniano, que resultou na morte do líder supremo aiatolá Ali Khamenei e desencadeou uma série de ataques retaliatórios na região.
Em sua mensagem, Water escreveu: “1º de março de 2026 é o segundo dia da Terceira Guerra Mundial.”
Na sequência, fez duras críticas às lideranças políticas ocidentais e a Israel: “Nós, o povo comum do mundo, somos muito mais numerosos do que a escória israelense e as elites dominantes no Ocidente.”
O artista também declarou solidariedade ao Irã e reiterou sua posição histórica em defesa da causa palestina: “Estamos ao lado de nossos irmãos e irmãs no Irã na luta para acabar com a ocupação, a opressão e o genocídio de nossos irmãos e irmãs na Palestina.”
Ao final da publicação, acrescentou: “Nós estamos certos, as elites estão erradas. Nós venceremos. Amor e paz, Roger Waters.”
A declaração repercute em um cenário de forte tensão internacional, após os ataques que atingiram a cúpula política e militar iraniana e provocaram retaliações com mísseis e drones contra Israel e bases dos Estados Unidos na região do Golfo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é o atual presidente do país, defendeu publicamente a operação militar e conclamou iranianos a promoverem uma mudança de regime.
Roger Water tem histórico de posicionamentos contundentes contra a política externa dos Estados Unidos e contra o governo de Israel, especialmente em relação à situação na Palestina. Sua nova manifestação reforça essa linha de crítica, agora em meio a uma crise que amplia o risco de internacionalização do conflito no Oriente Médio.