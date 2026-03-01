Mais mortes em Israel são causadas pela agressão de Netanyahu contra o Irã

247 – Um míssil balístico iraniano atingiu diretamente uma área residencial de Beit Shemesh, cidade próxima a Jerusalém, na tarde de domingo (1º), deixando nove mortos e mais de 40 feridos, segundo informações publicadas pelo Times of Israel. O ataque ocorreu no contexto da ofensiva militar lançada pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o Irã e marca o episódio mais letal em território israelense desde a retomada do conflito entre os dois países.

🇮🇱 O caos se instaurou em Israel, com o povo correndo por suas vidas na tentativa de garantir uma vaga em abrigos subterrâneos.



Após diversos mísseis iranianos conseguirem passar pela defesa antiaérea de Israel, os israelenses perderam sua confiança no sistema defensivo do país. pic.twitter.com/Trq6QJdzlH March 1, 2026

O projétil destruiu uma sinagoga e provocou danos extensos a um abrigo público subterrâneo e a residências vizinhas. O serviço de emergência Magen David Adom informou que oito vítimas foram declaradas mortas no local e que 28 pessoas foram encaminhadas a hospitais, duas em estado grave. A nona morte foi confirmada pouco depois.

O Centro Médico Shaare Zedek, em Jerusalém, declarou que recebeu seis feridos, entre eles um menino de quatro anos em condição moderada. Outros pacientes foram levados ao Terem Emergency Medical Center, em Beit Shemesh, e aos hospitais universitários Hadassah, em Mount Scopus e Ein Kerem.

Falha na defesa aérea e investigação

O impacto ocorreu pouco antes das 14h, após o acionamento de sirenes em diversas regiões de Israel. As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que os sistemas de defesa aérea foram ativados, mas não conseguiram interceptar o míssil. A Força Aérea abriu investigação para apurar as razões da falha.

O Comando da Frente Interna também investiga as circunstâncias do impacto, incluindo a integridade estrutural do abrigo público atingido diretamente por uma ogiva estimada em 500 quilos. Segundo os militares, o sistema de alerta antecipado funcionou como previsto, sendo acionado antes mesmo do disparo das sirenes.

O chefe da polícia do Distrito de Jerusalém, vice-comissário Avshalom Peled, afirmou que, “até onde sei”, a maioria das vítimas estava dentro do abrigo no momento do impacto. “Foi provavelmente um impacto direto no abrigo e a maioria, se não todos os que morreram, estavam ali”, declarou. Ele observou que, embora abrigos não resistam necessariamente a impactos diretos de mísseis balísticos, oferecem proteção na maioria das situações. Relatos posteriores, porém, indicaram que a maior parte dos mortos possivelmente não estava dentro do abrigo.

O ataque em Beit Shemesh é o mais mortal em Israel desde o início da atual fase do confronto com o Irã. Durante a guerra de 12 dias travada em junho de 2025, o episódio mais letal também deixou nove mortos, quando um míssil atingiu um prédio residencial em Bat Yam.

Capacidade militar e escalada

Menos de 36 horas após a retomada das hostilidades, batizada por Israel de Operação Roaring Lion, as IDF estimaram que o Irã possua atualmente cerca de 2.500 mísseis balísticos. Antes do conflito de junho de 2025, Israel afirmou ter identificado esforços iranianos para ampliar o estoque de aproximadamente 3.000 para 8.000 mísseis em dois anos.

Na guerra anterior, o Irã lançou mais de 500 mísseis contra Israel. Segundo os militares israelenses, centenas foram destruídos em ataques e cerca de 1.500 unidades deixaram de ser produzidas após bombardeios contra infraestrutura de fabricação.

As IDF declararam que o Irã vem tentando restaurar sua capacidade produtiva, fabricando dezenas de mísseis por mês. Em nota, o Exército afirmou que “a posse de mísseis por um regime que pretende destruir o Estado de Israel constitui uma ameaça existencial” e que continuará atuando para eliminar ameaças contra os cidadãos israelenses.

Discursos reforçam clima de guerra

Horas antes do ataque em Beit Shemesh, lideranças políticas estiveram em Tel Aviv no local onde um foguete matou uma cuidadora domiciliar e feriu dezenas de pessoas na noite anterior. O presidente Isaac Herzog agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — atual presidente norte-americano — “por sua coragem” e ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu “pela decisão correta” de lançar ataques contra o Irã.

“Estamos unidos neste momento para derrotar o inimigo e promover mudanças”, declarou Herzog. Ele afirmou que Israel está em guerra e que, nesse contexto, é preciso proteger a retaguarda civil e agir com força total. Citando o Talmude, disse: “Se alguém se levanta para matá-lo, levante-se para matá-lo primeiro”.

O ex-primeiro-ministro Naftali Bennett manifestou apoio ao governo e afirmou: “Eu nunca estive mais orgulhoso de ser israelense”. Segundo ele, Israel está mais forte porque decidiu agir contra o Irã e deixou para trás décadas de política baseada em contenção.

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, também discursou no local e elogiou a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, no contexto da operação conjunta entre Israel e Estados Unidos. “O fim de uma era, cortamos a cabeça da cobra”, afirmou.

Ele declarou ainda que as forças de segurança agirão contra quem incitar contra o Estado de Israel. “Temos uma força policial muito determinada; qualquer um que levante a cabeça para tentar incitar contra o Estado de Israel, qualquer um que levante a cabeça para tentar prejudicar o Estado de Israel, nós o esmagaremos, arrancaremos sua cabeça”, disse.

Ben Gvir também conclamou cidadãos a portarem armas. “No fim do dia, esses nazistas querem nos destruir a todos”, afirmou. “Eles querem eliminar todos nós, e nós os eliminaremos um por um”.

O ataque em Beit Shemesh amplia a escalada militar entre Israel e Irã e ocorre em meio à intensificação das operações israelenses contra alvos iranianos, aprofundando o ciclo de confrontos que afeta diretamente a população civil dos dois lados do conflito.