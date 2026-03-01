Agressão de Trump ao Irã tem apoio de apenas 27% dos estadunidenses

247 – Apenas 27% dos americanos aprovam os ataques militares dos Estados Unidos contra o Irã, segundo pesquisa divulgada pela agência Reuters em parceria com o instituto Ipsos. O levantamento foi concluído no domingo, 1º de março de 2026, e revela forte rejeição interna à ofensiva que resultou na morte do aiatolá Ali Khamenei.

De acordo com os dados, 43% dos entrevistados desaprovam a operação militar, enquanto 29% afirmaram não ter opinião formada. A sondagem ouviu 1.282 adultos em todo o território norte-americano e apresenta margem de erro de três pontos percentuais.

Maioria considera Trump propenso demais ao uso da força

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também enfrenta críticas quanto à condução da política externa. Segundo a pesquisa Reuters/Ipsos, 56% dos americanos acreditam que ele está disposto demais a usar força militar para defender os interesses do país.

Essa avaliação é compartilhada por 87% dos democratas, 60% dos independentes e 23% dos republicanos. Embora 55% dos eleitores republicanos apoiem os ataques ao Irã, 42% afirmaram que seriam menos propensos a sustentar a campanha caso ela resulte em militares americanos mortos ou feridos no Oriente Médio.

A pesquisa foi realizada enquanto os ataques estavam em curso e encerrada antes do anúncio oficial das primeiras baixas dos EUA. Desde o início da operação, três militares americanos morreram e cinco ficaram gravemente feridos, ampliando as preocupações em torno da escalada do conflito.

Impacto econômico pesa na opinião pública

O levantamento também identificou receio quanto aos efeitos econômicos da ofensiva. Ao todo, 45% dos entrevistados disseram que estariam menos inclinados a apoiar a campanha caso o conflito provoque aumento nos preços da gasolina ou do petróleo nos Estados Unidos. Entre republicanos, o percentual é de 34%, e entre independentes, 44%.

No mercado internacional, o petróleo Brent registrou alta de cerca de 10%, sendo negociado próximo de US$ 80 por barril após o início das operações militares. Analistas avaliam que os preços podem subir ainda mais caso a instabilidade no Oriente Médio se intensifique.

O índice de aprovação de Trump caiu para 39%, um ponto percentual abaixo da pesquisa anterior realizada em fevereiro. A ofensiva teve início três dias antes das primeiras primárias das eleições legislativas de meio de mandato, que definirão se os republicanos manterão maioria no Congresso pelos próximos dois anos.

Os dados indicam que, embora parte do eleitorado republicano sustente a ação militar, a maioria dos americanos demonstra preocupação com os custos humanos e econômicos da agressão ao Irã, reforçando a centralidade do tema na disputa política em curso nos Estados Unidos.