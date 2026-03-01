Putin afirma que morte de Khamenei viola direito internacional

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o assassinato do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, representa uma violação do direito internacional. As declarações foram divulgadas pela emissora norte-americana CNN, com base em informações da agência estatal russa TASS.

Segundo a TASS, Putin classificou a morte do aiatolá como um “assassinato cínico” e afirmou que o ato violou “todas as normas da moralidade humana e do direito internacional”. Foi uma das primeiras manifestações oficiais do líder russo desde o início dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, seguidos por ações retaliatórias iranianas.

Ainda de acordo com a agência russa, o presidente declarou que Khamenei será lembrado na Rússia como um “estadista excepcional”, ressaltando a relevância política do líder iraniano na relação entre os dois países.

Moscou e Teerã mantêm uma aliança estratégica de longa data. Nos últimos anos, o Irã forneceu apoio militar à Rússia, incluindo drones e mísseis balísticos, além de colaborar na construção de uma fábrica de drones em território russo, em meio à guerra contra a Ucrânia.

As declarações de Putin ocorrem após o Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenar, neste sábado (28), os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. A chancelaria russa classificou as ações como uma “medida imprudente” e um “ato não provocado de agressão armada”.

Escalada militar

No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país iniciou “grandes operações de combate” contra o Irã. Ele afirmou que a ofensiva tem como objetivo aniquilar as forças armadas iranianas e destruir o programa nuclear do país.

Em um vídeo de oito minutos publicado na rede social Truth Social, Trump declarou que o Irã rejeitou “todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares” e afirmou que os Estados Unidos “não aguentam mais”. Israel também confirmou a realização de ataques contra alvos iranianos.

Diferentemente da ofensiva anterior, ocorrida em junho de 2025, desta vez os bombardeios começaram durante o dia, na madrugada de sábado — primeiro dia útil da semana no Irã — quando milhões de pessoas se deslocavam para o trabalho e para a escola. Na ocasião anterior, os ataques haviam sido concluídos em poucas horas.

Segundo fontes ouvidas pela CNN Internacional, as forças armadas norte-americanas planejam manter a atual ofensiva por vários dias. A emissora já havia informado anteriormente que Khamenei estava entre os alvos da primeira onda de bombardeios, ao lado de outros integrantes da cúpula iraniana.

Em resposta, o governo iraniano lançou uma série de ataques considerados sem precedentes em diferentes pontos do Oriente Médio. Explosões foram registradas em países que abrigam bases militares dos Estados Unidos, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque, ampliando o risco de um conflito regional de maiores proporções